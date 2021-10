Visage Enhanced Edition: Releasezeitraum für die PS5 eingegrenzt – Neuer Trailer

Nachdem uns bereits vor einer ganzen Weile eine PlayStation 5-Version des Horror-Titels "Visage" in Aussicht gestellt wurde, bekam diese nun auch einen Releasezeitraum spendiert. Passend dazu steht auch ein Trailer bereit, in dem kurz auf die Verbesserungen für die Konsolen der neuen Generation eingegangen wird.

"Visage" erscheint für die PS5.

Bereits im vergangenen Jahr wurde der Horror-Titel „Visage“, bei dem sich die Entwickler von Hideo Kojimas „P.T.“ inspirieren ließen, für die Konsolen und den PC veröffentlicht.

Nachdem uns nur kurze Zeit später technisch überarbeitete Fassungen für die Konsolen der neuen Generation in Aussicht gestellt wurden, ist die Umsetzung für die Xbox Series X/S ab sofort erhältlich. Die PlayStation 5-Version wird noch etwas länger auf sich warten lassen und ist für eine Veröffentlichung im November 2021 vorgesehen. Einen konkreten Termin nannten die Verantwortlichen der SadSquare Studios zwar nicht, sprachen aber davon, dass es auf der PS5 „in Kürze“ so weit sein wird.

Diese technischen Verbesserungen werden geboten

Sollte ein konkreter Termin genannt werden, erfahrt ihr es bei uns natürlich sofort. Auf der PlayStation 5 erscheint das schaurige Abenteuer in Form der „Visage: Enhanced Edition“ genannten Version, die zum einen mit einer überarbeiteten Grafik daherkommt. Darüber hinaus werden eine Darstellung in der 4K-Auflösung und 60 Bildern die Sekunde versprochen. Auf der PS5 ist zudem eine Unterstützung des DualSense-Controllers an Bord, die für eine noch dichtere Atmosphäre sorgen soll.

„Du spielst innerhalb eines großen Hauses, in dem schreckliche Dinge geschehen sind. Dabei wanderst du durch dunkle Flure, untersuchst jeden leeren Raum und verlierst dich dabei in endlosen Labyrinthen. Dein Kopf füllt sich dabei mit den Erinnerungen an die verstorbenen Familien, die hier früher gelebt haben. Diese verdrehte Umgebung, in der du das einzig Lebendige bist, bringt dich an Orte, die jenseits deiner Vorstellungskraft liegen“, so die offizielle Beschreibung des Horror-Titels weiter.

Anbei der neueste Trailer zur „Visage: Enhanced Edition“.

