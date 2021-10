GTA 5 und RDR 2: Halloween-Woche mit Boni, Geschenken und Herausforderungen

Auch in "GTA 5 Online" und "Red Dead Online" wird Halloween gefeiert. Was euch in der Eventwoche erwartet, erfahrt ihr in dieser Meldung.

In "Read Dead Online" wird es gruselig.

Am heutigen Abend ziehen wieder allerhand Kinder durch die Straßen und decken sich an den Haustüren mit reichlich Süßigkeiten ein. Gleichzeitig können sich Spieler von „GTA 5 Online“ und „Red Dead Online“ in passende Herausforderungen stürzen, die in dieser Woche an den Start gingen.

Halloween-Woche in GTA 5 Online

Spieler von „GTA 5 Online“ werden einmal mehr reichlich belohnt – und zwar mit zusätzlichen GTA$ & RP. Die dreifache Belohnung gibt es in der Halloween-Bunkerserie. Doppelte GTA$ & RP sahnt ihr in den Außerirdischen-Überlebenskämpfen sowie in Konkurrenzkämpfen ab. Zudem erhaltet ihr im zuletzt genannten Modus eine kostenlose orange Schädel-Schutzmaske und das rote Street-Crimes-Gangs-T-Shirt, wenn ihr die Event-Ware gewinnt.

Ebenfalls warten die psychedelischen Peyote-Pflanzen auf euch, der neue Spielautomat Camhedz ist bis zum 3. November 2021 verfügbar und es gibt 40 Prozent Rabatt auf alle Spielhallen und zugehörige Anpassungen und Verbesserungen. Weiterhin wird von Ufo-Sichtungen berichtet, während Schlitzer und Phantomfahrzeuge auf den Straßen ihr Unwesen treiben.

Weitere Bestandteile der Event-Woche:

Kostenloses Design „Finde den Hai“ für den Pegassi Toreador fürs Einloggen

„Finde den Hai“ für den Pegassi Toreador fürs Einloggen Fahrzeugrabatte : 50 % auf den MTL Cerberus (Albtraum), Declasse Brutus (Albtraum), HVY Scarab (Albtraum), Vapid Imperator (Albtraum), Annis ZR380 (Albtraum) und das Western Deathbike (Albtraum) sowie 35 % auf die LCC Sanctus und 30 % auf den Pfister Growler

: 50 % auf den MTL Cerberus (Albtraum), Declasse Brutus (Albtraum), HVY Scarab (Albtraum), Vapid Imperator (Albtraum), Annis ZR380 (Albtraum) und das Western Deathbike (Albtraum) sowie 35 % auf die LCC Sanctus und 30 % auf den Pfister Growler Der Hauptpreis der Woche am Glücksrad : Albany Lurcher im Meuchelmörder-Design

: Albany Lurcher im Meuchelmörder-Design Preisfahrzeug und -Herausforderung : Kommt vier Tage in Folge unter die ersten beiden in der Straßenrennserie und gewinnt den Obey Tailgater S

: Kommt vier Tage in Folge unter die ersten beiden in der Straßenrennserie und gewinnt den Obey Tailgater S Testfahrzeuge im Car Meet: Ocelot Pariah, Pfister Comet S2, Emperor Vectre

Zu den Prime-Gaming-Boni (Prime- und Rockstar-Accounts müssen verknüpft werden) gehören 100.000 GTA$ für das Spielen im Lauf dieser Woche sowie das Motorrad LCC Sanctus (erhältlich bei Southern San Andreas Super Autos). Hinzukommen 70 Prozent auf den Western Company Besra und den Truffade Z-Type.

Halloween Pass in Red Dead Online

Spieler von „Red Dead Online“, dem Multiplayer-Part von „Red Dead Redemption 2“, profitieren wiederum vom neue Halloween-Pass #2, der eine Reihe makabrer Belohnungen zum Freischalten über 15 Ränge hinweg mit sich bringt.

Mehr von Rockstar:

Dazu zählen der blutbespritze Boucher-Mantel, die Killerby-Armschützer oder die Glabella-Laterne. Besitzer aller vier Teile des Quick-Draw-Clubs erhalten den Halloween-Pass #2 kostenlos. Erhältlich ist er bis zum 22. November 2021. Nachfolgend könnt ihr euch einen dazugehörigen Trailer anschauen:

Video auf Youtube anschauen

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu GTA 5 Online