Resident Evil Welcome to Raccoon City: Schauriger Trailer zum nahenden Kinostart

Resident Evil Welcome to Raccoon City:

Ende des Monats startet mit "Resident Evil: Welcome To Raccoon City" der nächste Streifen auf Basis der beliebten Horror-Reihe in die Kinos. Zur Einstimmung auf den nahenden Kinostart steht ab sofort ein schauriger Trailer zu Ansicht bereit.

"Resident Evil: Welcome To Raccoon City" startet Ende des Monats in die Kinos.

Nach einer Verschiebung wird der Horror-Streifen „Resident Evil: Welcome to Raccoon City“ Ende des Monats den Weg in die deutschen Kinos finden.

Zur Einstimmung auf den nahenden Kinostart stellten Capcom und Sony Pictures Entertainment einen neuen Trailer zu „Resident Evil: Welcome to Raccoon City“ bereit, den wir euch natürlich nicht vorenthalten wollen. Im Rahmen des Trailers warten schaurige Eindrücke aus dem neuen Film. „Resident Evil: Welcome to Raccoon City“ erzählt die Geschichte der beiden Protagonisten Claire Redfield (Kaya Scodelario) und ihres Bruder Chris (Robbie Amell).

Verantwortliche hoffen auf eine Fortsetzung

In der neuen Verfilmung der „Resident Evil“-Reihe flüchtete Claire zunächst aus Raccoon City, da sie die drohende Gefahr erkannte. Um ihren Bruder zu finden und ihm eine wichtige Information mitzuteilen, kehrt sie jedoch in die zombieverseuchte Stadt zurück. Wie der verantwortliche Regisseur Johannes Roberts in einem Interview kürzlich zu verstehen gab, würde er im Fall eines kommerziellen Erfolges gerne an einem Nachfolger zu „Resident Evil: Welcome to Raccoon City“ arbeiten.

„Es gibt eine Menge interessanter Überlieferungen und kleiner Details, die wir in diesen Film eingebracht haben, aber es wäre fantastisch, sie zu erweitern“, führte Roberts diesbezüglich aus und gab zu verstehen, dass er in einem möglichen Sequel gerne näher auf das Schicksal und die Geschichte der Charaktere eingehen würde.

„Resident Evil: Welcome to Raccoon City“ startet bei uns am 25. November 2021 in die Kinos.

