Resident Evil Welcome to Raccoon City: Regisseur spricht über mögliche Fortsetzungen

Resident Evil Welcome to Raccoon City:

Mit "Resident Evil: Welcome to Raccoon City" startet bald eine neue Film-Adpation von Capcoms erfolgreicher Survival-Horrorreihe in unseren Kinos. Der Regisseur des Leinwand-Abenteuers bekundet bereits jetzt Interesse an einer Fortsetzung.

Nach einer Verschiebung soll „Resident Evil: Welcome to Raccoon City“ in drei Wochen in den deutschen Kinos anlaufen. Das Werk markiert einen Reboot der Filmreihe und könnte Fortsetzungen nach sich ziehen. Geht es nach Regisseur Johannes Roberts („47 Meters Down“), habe er bereits ein spezielles „RE“-Game als Inspirationsquelle im Sinn, wie er den Kollegen von GamesRadar (via SFX) in einem Exklusivinterview verriet.

Resident Evil: Welcome to Raccoon City könnte Sequels erhalten

Laut Roberts habe es in den letzten Jahren dahingehend einen Wandel gegeben, wie Filmadaptionen bekannter Videospiel-Franchises produziert und wahrgenommen würden. „Es gab immer den Gedanken, dass Gamer nicht ins Kino gehen und man andere Zielgruppen ansprechen muss.“ Mit seinem kommenden „gruseligen, eigenständigen Film“ wolle er jedoch ein breites Publikum ansprechen. Dabei betont er, die Vorlage ernst genommen zu haben.

Sollte sein „Welcome to Raccoon City“ erfolgreich in den internationalen Kinos laufen, wolle der Regisseur die Reihe gerne fortführen. Ein Teil von Capcoms Survival-Horrorserie habe es ihm dabei besonders angetan: „Resident Evil 4“. Wie Roberts ergänzt, sei er „besessen von dem vierten Spiel“ und er könne sich vorstellen, Facetten des Games im nächsten Kinofilm aufzugreifen: „Es gibt eine Menge interessanter Überlieferungen und kleiner Details, die wir in diesen Film eingebracht haben, aber es wäre fantastisch, sie zu erweitern.“

Er führt aus, es gäbe Charaktere, „die wir im nächsten Film gerne ausbauen würden.“ Darüber hinaus würde es mit den beiden jüngsten Ablegern der Videospielmarke, „Resident Evil 7: Biohazard“ und „Resident Evil Village“, noch eine andere Seite des Franchise geben, „wo die Welt viel düsterer und grausamer ist.“

Abschließend erklärt Roberts, es wäre „großartig“, wenn künftig auch diese Seite der „Resident Evil“-Reihe in den Filmen ergründet werden könne. Des Weiteren hätten er und sein Team „mit Chris, Claire, Wesker und Leon wirklich einige ikonische Charaktere geschaffen.“ Deshalb hoffe er, dies sei der Beginn eines „ganz neuen Kapitels.“

„Resident Evil: Welcome to Raccoon City“ startet am 24. November 2021 in den deutschen Kinos.

Wie steht ihr zu weiteren „Resident Evil“-Kinofilmen?

