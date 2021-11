Marvel’s Avengers: Präsentation des Spider-Man-DLCs in der nächsten Woche

Wie vor wenigen Tagen bekannt gegeben wurde, wird der Spider-Man-DLC zu "Marvel's Avengers" Ende des Monats erscheinen. Ergänzend dazu wurde nun bestätigt, dass die offizielle Präsentation des DLCs in der nächsten Woche erfolgt.

In den kommenden Wochen dürfen sich die Spieler des Multiplayer-Action-Titels „Marvel’s Avengers“ über diverse neue Inhalte und Updates freuen.

Wie in dieser Woche bekannt gegeben wurde, befindet sich darunter auch der bereits vor einer ganzen Weile angekündigte Spider-Man-DLC, der exklusiv in den PlayStation 4- und PlayStation 5-Versionen von „Marvel’s Avengers“ zur Verfügung gestellt wird. Allzu viele Details zum Auftritt von Spider-Man wurden bisher nicht genannt. Fest steht bisher nur, dass der entsprechende DLC einen neuen Handlungsstrang mit sich bringen wird, der sich um die Geschichte von Peter Parker und eine ganz neue Gefahr dreht.

Offizielle Präsentation des DLCs bestätigt

Um den Spielern einen Eindruck von dem zu vermitteln, was mit dem Spider-Man-DLC auf sie zukommt, wird dieser in der kommenden Woche ausführlich vorgestellt. Der Haken an der Sache: Einen konkreten Termin für die offizielle Enthüllung der Inhalte nannten die Entwickler von Crystal Dynamics bisher nicht. Sollte dieser folgen, erfahrt ihr es bei uns natürlich sofort.

Der Spider-Man-DLC wird ab dem 30. November 2021 erhältlich sein und die PlayStation 4- beziehungsweise PlayStation 5-Versionen von „Marvel’s Avengers“ durch den Auftritt des sympathischen Netzschwingers bereichern. Laut den verantwortlichen Entwicklern wird Spider-Man dank seines agilen Kampfstils für spielerisch frischen Wind in der Welt von „Marvel’s Avengers“ sorgen.

