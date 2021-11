Red Dead Online: Double RDO$ und XP in Overrun und weitere Wochenevents

Auch in dieser Woche sollen Spieler von "Red Dead Online" wieder auf ihre Kosten kommen. Die Events und Aktionen der kommenden Tage stehen fest.

Rockstar Games hat die neuesten Wochendetails zu „Red Dead Online“ angekündigt und damit die aktuellen Updates für den Wildwest-Multiplayer-Modus enthüllt.

Spieler können sich demnach bis zum 22. November 2021 auf doppeltes „Red Dead Online“-Geld und doppelte Erfahrungspunkte in Overrun einstellen, während an Call to Arms-Standorten doppelte Erfahrungspunkte verteilt werden, beginnend mit Strawberry bis zum 15. November 2021. Fort Mercer folgt bis zum 22. November. Ebenfalls erhaltet ihr 2.000 Club-EP für die Teilnahme.

In der Zwischenzeit gibt es beim Verkauf von Sammler-Sets 50 Prozent zusätzliches Bonusgeld und Rollen-EP, während das Condor-Egg-Free-Roam-Event 25 Prozent Bonusgeld und Rollen-EP sowie eine Belohnung für Gratis-Stiefel für die Teilnahme bereithält. Bis zum 22. November 2021 werden darüber hinaus die Gebühren für Schnellreisen erlassen.

Ebenfalls erhalten Besitzer des Halloween Pass 2 zwei kostenlose Hemden und 2.000 Club-EP für das Einloggen, während „Red Dead Online“-Spieler, die ihr Rockstar Games Social Club-Konto bis zum 22. November mit Prime Gaming verbinden, eine kostenlose Accessoire-Belohnung und ein 50 Prozent-Rabatt-Angebot für Nicht-Rollen-Multipferde erhalten.

Die Highlights der Woche in der Übersicht

Zusätzliche Erfahrungspunkte und mehr Geld:

Doppelte RDO$ und XP in Overrun bis zum 22. November

Doppelte XP in Call to Arms an wechselnden Schauplätzen, beginnend mit Strawberry bis zum 15. November, gefolgt von Fort Mercer bis zum 22. November, sowie einen Gutschein für 2.000 Club-XP für die Teilnahme an einer Partie Call to Arms

50 Prozent mehr RDO$ und Rollen-XP für alle verkauften Sammlersätze

25 Prozent mehr RDO$ und Rollen-XP im Free Roam Event „Kondor-Ei“ sowie einen Gutschein für kostenlose Stiefel für die Teilnahme an diesem Event

Rabatte:

5 Goldbarren auf die Sammlertasche, 40 % auf das veredelte Fernglas, den Metalldetektor und den Pennington-Feldspaten, 35 Prozent auf alle Criollos, Repetiergewehre, kosmetische Rollengegenstände für Sammler und auf die Satteltasche für Sammler

Prime-Gaming-Vorteile:

Wer sein Konto im Rockstar Games Social Club bis zum 22. November mit Prime Gaming verknüpft, erhält eine Belohnung für ein kostenloses Accessoire nach Wahl und 50 Prozent Rabatt auf ein nicht-rollenspezifisches Mehrzweckpferd.

Sonstiges:

Kostenlose Schnellreise bis zum 22. November

Belohnung für Besitzer des Halloween-Pass #2: zwei kostenlose Hemden und 2.000 Club-XP fürs Einloggen

