Roll7: Private Division übernimmt das Studio hinter der OlliOlli-Reihe

Aktuell arbeiten die Entwickler von Roll7 an ihrem neuen Projekt „OlliOlli World“, das im Laufe des Winters für die Konsolen und den PC veröffentlicht werden soll.

Nachdem das Studio im vergangenen Jahr bekannt gab, dass Private Division, das Indie-Label von Take-Two Interactive, als Publisher von „OlliOlli World“ fungieren wird, gingen die beiden Unternehmen im Zuge einer aktuellen Mitteilung noch einen Schritt weiter. Wie bekannt gegeben wurde, wird Private Division die Entwickler von Roll 7 übernehmen. Unter der Schirmherrschaft von Private Division soll Roll7 dabei unterstützt werden, seine kreativen Visionen in die Tat umzusetzen.

Offizielle Statements zur Übernahme

Michael Worosz, Executive Vice President und Head of Private Division, sagte über die Übernahme: „Wir freuen uns, Roll7 in der Private Division-Familie Willkommen zu heißen. Als Team, das selbst eine Leidenschaft für Actionsport hegt, ist es bemerkenswert zu sehen, wie Roll7 den Nervenkitzel des Wettbewerbs mit dem Zen des Erreichens des Flow-Zustands in einem Videospiel kombiniert. Und wir können es kaum erwarten, der Welt dieses Phänomen mit unserer Veröffentlichung von OlliOlli World in diesem Winter zu zeigen.“

Roll7-CEO Simon Bennett ergänzte: „Private Division war ein unglaublicher Publishing-Partner für OlliOlli World und wir freuen uns, als Studio als Teil des Labels weiter zu wachsen. Private Division hat unser großartiges Team befähigt, die Messlatte für unsere Kreativität und unseren Spielraum für OlliOlli World höher zu legen. Der Beitritt zum Label versetzt uns in eine großartige Position, um weiter zu wachsen und unser Ziel zu erreichen, ein herausragender globaler Videospielentwickler zu werden.“

