The Crew 2: Neue Season mit städtischen Dienstleistungen und mehr startet morgen

The Crew 2:

Mit "The Contractor" wurde heute die erste Episode der mittlerweile vierten Season von "The Crew 2" angekündigt. Diese wird am morgigen Mittwoch starten und mit den städtischen Dienstleistungen ein komplett neues Feature mit sich bringen. Darüber hinaus wurde eine weitere Gratis-Trial bestätigt, die interessierten Nutzern die Möglichkeit bietet, einen Blick auf das Rennspiel zu werfen.

"The Crew 2" ist unter anderem für die PlayStation-Plattformen erhältlich.

Wie Ubisoft und die verantwortlichen Entwickler von Ivory Tower bekannt gaben, dürfen sich die Spieler des Rennspiels „The Crew 2“ am morgigen Mittwoch über neue Inhalte freuen.

So startet mit „The Contractor“ die erste Episode der mittlerweile vierten Season von „The Crew 2“. Mit den städtischen Dienstleistungen hält ein neues Feature Einzug, das euch auf die Straßen von Las Vegas, New York, Miami, Detroit oder Los Angeles verfrachtet, wo ihr Aufträge für die drei Firmen Marco’s Cab, Diamond Limousine und Rocket Co abschließt. Zu den weiteren neuen Inhalten gehört der Ford Crown Victoria Marco’s Cab (Street Race), der ab morgen für „10 Bucks“ erworben werden kann.

Weitere kostenlose Trial-Phase angekündigt

Nicht fehlen darf im Zuge der neuen Season natürlich ein mehrstufiger Motorpass, mit dem ihr verschiedene Belohnungen freischalten könnt. Darunter exklusive Fahrzeuge wie der Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio Ed. (Street Race), der Chrysler 300 SRT8 Limousine (Street Race), der Cadillac Coupe Deville Marco’s Cab (Street Race) oder die Chevrolet 3100 The Rocket Co. (Street Race). Über die kostenlosen Fahrzeuglieferungen wiederum werden in den kommenden Wochen Vehikel wie der Ford Crown Victoria (Street Race), der Ford Crown Victoria Limousine (Street Race) oder die Chevrolet 3100 (Street Race) verteilt.

Abgerundet wurde die heutige Ankündigung von der Bestätigung einer weiteren Trial-Phase, die interessierten Spielern die Gelegenheit einräumt, kostenlos einen Blick auf „The Crew 2“ zu werfen. Die neue Gratis-Trial findet von Donnerstag, den 18. November 2021 bis zum kommenden Sonntag, den 21. November 2021 statt.

„The Crew 2“ ist für den PC, die PlayStation 4 und die Xbox One erhältlich.

