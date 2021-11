PS5 & Xbox Series X/S: Zum Erhalt alter Spiele – Phil Spencer spricht sich für legale Emulatoren aus

In der Vergangenheit setzte sich Phil Spencer, das Oberhaupt von Microsofts Gaming-Sparte, immer wieder für den Erhalt älterer Spiele ein. Seiner Meinung nach würde mit dem Verschwinden älterer Spiele nämlich auch ein Teil der Videospielgeschichte verloren gehen.

In einem aktuellen Interview legte Spencer diesbezüglich noch einmal nach und rief erneut dazu auf, mehr für den Erhalt klassischer Videospiele zu tun. Als mögliche Lösung brachte Microsofts Gaming-Boss legale beziehungsweise offizielle Emulatoren ins Gespräch. Diese könnten es interessierten Spielern ermöglichen, ältere Titel zu erwerben und diese auf ihren Systemen zu spielen. Hier müsse jedoch die Industrie den nächsten Schritt machen und Emulatoren dieser Art unterstützen.

Jeder sollte in der Lage sein, alte Titel zu spielen

„Meine Hoffnung (und ich denke, ich muss es ab sofort so präsentieren) besteht darin, dass wir als Industrie an einer legalen Emulation arbeiten würden, die es moderner Hardware ermöglicht, jede (in einem vernünftigen Rahmen) ältere ausführbare Datei auszuführen, die es jemandem ermöglicht, jedes Spiel zu spielen“, so Spencer. „Ich denke, wenn wir am Ende sagen: ‚Hey, jeder sollte in der Lage sein, jedes Spiel zu kaufen oder jedes Spiel zu besitzen und weiterzuspielen.‘ Das scheint ein großartiger Nordstern für uns als Branche zu sein.“

Zumindest im Bereich der Konsolen legte Microsoft in den vergangenen Jahren vor und ermöglichte es Xbox One- und Xbox Series X/S-Besitzern, zahlreiche Xbox- und Xbox 360-Klassiker in teilweise technisch aufpolierten Fassungen zu spielen. In wie weit die Industrie Interesse an Phil Spencers Vorschlag von legalen Emulatoren hat, wird die Zeit zeigen müssen.

Wie seht ihr das Ganze? Hättet ihr Interesse an Emulatoren für eure Systeme, die euch in die Lage versetzen, klassische Videospielzeiten aufleben zu lassen? Oder seid ihr der Meinung, dass sich die Industrie auf neue Spiele konzentrieren sollte? Verratet es uns in den Kommentaren.

Quelle: Axios

