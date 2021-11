Amazon Game Studios: Offenbar neues MMO für Konsolen und den PC in Arbeit

Nachdem die Amazon Game Studios in den vergangenen Wochen mit dem Online-Rollenspiel „New Worlds“ auf sich aufmerksam machten, könnte das Studio hinter den Kulissen bereits an einem weiteren ambitionierten Projekt arbeiten.

Dies lassen zumindest Stellenausschreibungen vermuten, die auf der offiziellen Website von Amazon entdeckt wurden. Unter anderem möchte das Unternehmen die Stelle eines Game-UI-Engineers im Studio in Seattle, Washington neu besetzen. „Bei den Amazon Game Studios entwickeln wir Spiele wie das Open-World-MMO New World sowie unangekündigte Titel für PC, Konsolen und mobile Plattformen“, heißt es in der Stellenausschreibung.

Offenbar diverse Branchen-Veteranen an Bord

Im weiteren Verlauf der besagten Stellenausschreibung wird angedeutet, dass das noch unangekündigte Projekt in Zusammenarbeit mit Daybreak Games entsteht. So ist von der Unterstützung durch Veteranen die Rede, die in der Vergangenheit an Titeln wie „EverQuest“, PlanetSide“, „H1Z1“ oder „Free Realms“. Eine Beschreibung, die mehr als offensichtlich auf die Entwickler von Daybreak Games zutrifft.

Zum Thema: Lineage W: MMO-RPG für PS5, PC und Mobilesysteme angekündigt

„Kommen Sie in unser leidenschaftliches Team in San Diego und helfen Sie mit, das nächste Spiel zu entwickeln, das alle auf ihre PCs, Handys, Tablets und Konsolen herunterladen werden“, heißt es in der Jobanzeige abschließend. Wann mit der offiziellen Ankündigung des Projekts zu rechnen ist, bleibt abzuwarten.

Eine offizielle Stellungnahme seitens der Amazon Game Studios zu diesem Thema steht nämlich noch aus.

Quelle: Gamefront

Weitere Meldungen zu Amazon Game Studios, Daybreak Games.