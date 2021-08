Lineage W: MMO-RPG für PS5, PC und Mobilesysteme angekündigt

NCSOFT hat ein neues MMORPG namens "Lineage W" vorgestellt. Das Spiel bietet eine düstere Fantasiewelt mit 3D-Grafik und zeigt sich in ersten Videos.

NCSOFT hat das Massively-Multiplayer-Online-RPG „Lineage W“ angekündigt. Es soll im Laufe des Jahres für Konsolen, Mobilesysteme und PC auf den Markt gebracht werden, wobei der Fokus auf Android und iOS zu liegen scheint. Unterhalb dieser Zeilen seht ihr erste Videoszenen.

Das Spiel bietet eine düstere Fantasiewelt mit vollständiger 3D-Grafik und Ansicht aus der Vogelperspektive. Hinzu kommen laut Hersteller verschiedene visuelle Aspekte, die die Fantasie realistisch erscheinen lassen sollen, ein Kampfsystem und eine Geschichte samt „vielfältiger Erzählungen“. Außerdem werden verbesserte Inhalte für Pledges und Allianzen versprochen.

Build für den globalen Markt

„Lineage W“ bietet einen Build für den globalen Markt, um eine „globale Kampfgemeinschaft“ zu schaffen. Spieler aus verschiedenen Ländern können zusammenarbeiten und auf einem einzigen Schlachtfeld (Server) gegeneinander antreten. „Lineage W“ unterstützt außerdem die „KI-Übersetzung“, die eine Kommunikation in Echtzeit zwischen Spielern mit unterschiedlichen Sprachen ermöglichen soll. Hinzu kommt die Funktion „Sprache-zu-Text“, die Sprache in Text umwandelt.

„Lineage W“ unterstützt ebenfalls ein plattformübergreifendes Spiel. Teilnehmer können den Titel auf PCs über NCSOFTs Cross-Play-Service „PURPLE“ genießen. Cross-Play auf Konsolen, einschließlich PlayStation 5 und Nintendo Switch, ist ebenfalls in Vorbereitung. Da der Titel als Mobile-MMO angekündigt wurde, ist allerdings nicht so recht klar, was Spieler auf den Konsolen erwarten können.

Für Mobile-Spieler gilt: Die Vorregistrierung ist ab sofort weltweit auf der offiziellen Website, bei Google Play und im App Store möglich und bietet Belohnungen. Einen Release-Termin gibt es für „Lineage W“ bislang nicht. Zunächst könnt ihr euch das erste Videomaterial anschauen, das recht umfangreich ausfiel:

