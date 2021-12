Marvel’s Avengers: Spider-Man im Insomniac-Vergleich

Seit Dienstag ist Spider-Man in „Marvel’s Avengers“ spielbar. Wie sich seine Optik und das Gameplay im Vergleich zu „Marvel’s Spider-Man“ von Insomniac Games schlägt, seht ihr im unten eingebundenen Vergleichsvideo.

Die beiden Superhelden-Spiele werden in den Bereichen Animationen, Modelle, Texturen und anderen Details gegenübergestellt. Unter dem Strich hat Insomniac wenig überraschend die bessere Arbeit geleistet, doch im Gegensatz zu Crystal Dynamics konnte sich das Sony-Studio voll und ganz auf eine detailgetreue Darstellung des Spinnenhelden konzentrieren.

Holprige Animationen in Marvel’s Avengers

Bei den Texturen ist der Avengers-Spidey gleichauf oder hat teilweise sogar die Oberhand. Die Animationen gehen klar an Insomniacs Spider-Man, die flüssiger und schneller wirken. Vor allem beim Wandkrabbeln wird das ersichtlich. In „Marvel’s Avengers“ kommt es hier zu mehreren fehlerhaften Animationen, zum Beispiel verschwinden die Hände ab und zu in der Wand. Beim Schwingen fällt zudem auf, dass das Netz in vielen Fällen nicht an Gebäuden haftet, sondern in der Luft hängt.

Für PlayStation-Spieler ist Spider-Man kostenlos verfügbar. Auf Story-Missionen muss aber verzichtet werden. Immerhin werden sieben verschiedene Anzüge geboten, von denen ihr ein paar im Video sieht. Unsere Vorschau zum Spidey-DLC findet ihr hier:

„Marvel’s Avengers“ ist für PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One, Google Stadia und PC verfügbar. Schaut euch das Vergleichsvideo nun selbst an:

