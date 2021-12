Solar Ash: Action-Plattformer ab sofort erhältlich – Der offizielle Trailer zum Launch

Wie der Publisher Annapurna Interactive und die Entwickler von Heart Machine bekannt gaben, ist der surreale Action-Plattformer „Solar Ash“ nach einer kurzfristigen Verschiebung ab sofort erhältlich.

Begleitet wurde die Veröffentlichung von „Solar Ash“ für den PC und die PlayStation-Systeme vom offiziellen Launch-Trailer, der euch den Action-Plattformer mit ausgewählten Spielszenen und Details zur Hintergrundgeschichte näherbringen soll. In „Solar Ash“ schlüpft ihr in die Rolle der Voidrunnerin Rei, die sich dem Ziel verschrieben hat, ihre Heimat vor der Bedrohung durch den sogenannten Ultravoid zu beschützen.

Rasante Plattformer-Kost in einer abwechslungsreichen Welt

Beschrieben wird der Ultravoid als ein gigantisches schwarzes Loch, das die komplette Welt zu verschlingen droht. Weiter heißt es von offizieller Seite, dass ihr euch in „Solar Ash“ auf rasante Plattformer-Kost in einer abwechslungsreichen Welt freuen dürft, die vor allem mit ihrer surrealen Erfahrung punktet.

Zu den beeindruckendsten Gegnern, die sich euch in „Solar Ash“ entgegenstellen, gehören die gigantischen Sentinels, die in klassischer „Shadow of the Colossus“-Manier bestiegen und so effektiver bekämpft werden können. „Solar Ash“ ist ab sofort für den PC, die PlayStation 4 und die PlayStation 5 erhältlich.

