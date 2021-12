GTA 3 Definitive Edition: Download via PlayStation Now nach Fehler ab sofort möglich

Aufgrund eines technischen Fehlers war es auf PlayStation Now bisher nicht möglich, die "GTA 3: Definitive Edition" herunterzuladen. Wie bekannt gegeben wurde, wurde das entsprechende Problem mittlerweile behoben. Somit habt ihr wie vorgesehen die Wahl, ob ihr die Neuauflage via Cloud-Gaming spielt oder einfach vor dem Spielen herunterladet.

Die "GTA 3: Definitive Edition" kann über PlayStation Now gespielt werden.

Zum Leidwesen der Fans hatten die „GTA Trilogy – The Definitive Edition“ beziehungsweise die drei enthaltenen Neuauflagen zum Launch mit diversen technischen Problemen zu kämpfen.

Von den Unzulänglichkeiten blieb auch die in dieser Woche über PlayStation Now zur Verfügung gestellte „GTA 3: Definitive Edition“ nicht verschont. Normalerweise ist es möglich, PlayStation 4-Titel, die über den PlayStation Now-Service angeboten werden, sowohl herunterzuladen als auch via Cloud-Gaming zu spielen. Im Fall der „GTA 3: Definitive Edition“ ließ sich der Download zum PlayStation Now-Release allerdings nicht starten.

Fehler bereits behoben

Wie von offizieller Seite klar gestellt wurde, haben wir es hier mit einem simplen Fehler zu tun, der in der Zwischenzeit behoben wurde. Somit kann die Neuauflage von „GTA 3“ ab sofort wie geplant über PlayStation Now heruntergeladen werden. Ein aktives Abonnement natürlich immer vorausgesetzt.

Bei der „GTA 3: Definitive Edition“ blieb es in diesem Monat allerdings nicht. Stattdessen hielten weitere Titel wie das „Final Fantasy X/X-2 HD Remaster“, „John Wick Hex“ und „Spitlings“ Einzug in Sony Interactive Entertainments Streaming-Dienst.

Alle weiteren Details zu den Neuzugängen im Dezember 2021 haben wir hier für euch zusammengefasst.

