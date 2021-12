GTA Trilogy Definitive Edition: Release der Retail-Fassung verschoben

Wie die Entwickler von Rockstar Games bekannt gaben, wird die Retail-Version der "Grand Theft Auto: The Trilogy- The Definitive Edition" etwas später als geplant erscheinen. Zumindest auf der PlayStation 4 bewegt sich die Verschiebung jedoch in einem überschaubaren Rahmen.

Nach dem die Download-Version der „Grand Theft Auto: The Trilogy- The Definitive Edition“ bereits im vergangenen Monat veröffentlicht wurde, sollte ihr Retail-Pendant ursprünglich Anfang Dezember folgen.

Wie die Verantwortlichen von Rockstar Games in einer kurzen Mitteilung einräumten, werden sich Spieler, die sich die Remaster-Sammlung in das heimische Regal stellen möchten, jedoch etwas länger gedulden müssen als zunächst geplant. Zumindest auf der PlayStation 4 und den Xbox-Plattformen bewegt sich die Verschiebung in einem überschaubaren Rahmen. Hier wird die „Grand Theft Auto: The Trilogy- The Definitive Edition“ nun ab dem 17. Dezember 2021 in einer Retail-Version erhältlich sein. Die Switch-Fassung hingegen folgt erst Anfang 2022.

Entwickler arbeiten weiter an Verbesserungen

Die „Grand Theft Auto: The Trilogy- The Definitive Edition“ umfasst technisch wie spielerisch überarbeitete Fassungen der drei Open-World-Klassiker „GTA 3“, „GTA: Vice City“ sowie „GTA: San Andreas“ und hatte zum Release mit diversen Fehlern zu kämpfen. In den Wochen nach dem Launch veröffentlichten die Entwickler von Rockstar Games bereits erste Updates, mit denen sich das Studio ausgewählten Problemen annahm.

Dabei wird es laut Rockstar Games allerdings nicht bleiben. Stattdessen versprachen die Entwickler, dass sie sich das Feedback der Community weiter zu Herzen nehmen und auf Basis dessen an Optimierungen und Fehlerbehebungen arbeiten möchten. Wann mit dem Release der nächsten Updates zu rechnen ist, wurde jedoch nicht verraten.

The release dates for the physical versions of Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition have changed. Xbox Series X / Xbox One and PS4 will now release on December 17. The Nintendo Switch version is coming in early 2022. Check your local retailer for availability. pic.twitter.com/6avP8yp6la — Rockstar Games (@RockstarGames) November 30, 2021

