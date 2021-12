Aeterna Noctis: Release steht bevor – Launch-Trailer zum 2D-Metroidvania

In dieser Woche erscheint mit "Aeterna Noctis" ein zweidimensionales Metroidvania zeitexklusiv für die PlayStation-Konsolen. Um auf die bevorstehende Veröffentlichung aufmerksam zu machen, hat der zuständige Entwickler und Publisher heute den Launch-Trailer hochgeladen.

In klassischer 2D-Manier kämpft ihr euch durch 16 verschiedene Gebiete.

An diesem Mittwoch erscheint der actiongeladene 2D-Platformer „Aeterna Noctis“ dank eines zeitexklusiven Deals für PS4 und PS5. Das Aeternum Game Studio S.L. verspricht euch damit „eine echte Metroidvania-Erfahrung“.

Von der ersten Sekunde an zeichnet sich das Spiel durch Action und Erkundung aus. Ihr findet euch in einer großen Spielwelt wieder, die aus 16 miteinander verknüpften Arealen besteht. In jedem Gebiet findet ihr neue Waffen, um der ständig wachsenden Herausforderung gerecht zu werden. Zudem gibt es einen umfangreichen Fähigkeitenbaum, der die Spieler faszinieren soll.

Ihr werdet den König der Finsternis spielen, der mehrere Nah- und Fernkampfwaffen einsetzen kann. In einem heute veröffentlichten Entwickler-Artikel stellte der zuständige Media Manager die einzelnen Kampfgeräte näher vor. Alle Waffen seht ihr in der folgenden Übersicht:

Kommt zum Einsatz, wenn ihr auf einen Gegner herabspringt. Katana: Wie das Schwert eine vielseitige Waffe. Damit können Kombos ausgeführt, Angriffe aufgeladen und Projektile abgewehrt werden. Ihr könnt euch sogar hinter eure Gegner teleportieren.

Wie das Schwert eine vielseitige Waffe. Damit können Kombos ausgeführt, Angriffe aufgeladen und Projektile abgewehrt werden. Ihr könnt euch sogar hinter eure Gegner teleportieren. Wurfsterne: Greift mit diesen Geschossen aus der Ferne an. Ähnlich wie mit der Sense könnt ihr euch durch erzielte Treffer ein wenig heilen.

Greift mit diesen Geschossen aus der Ferne an. Ähnlich wie mit der Sense könnt ihr euch durch erzielte Treffer ein wenig heilen. Pfeile: Nutzt die Pfeile, um Rätsel zu lösen und bestimmte Schalter zu aktivieren. Diese Arten stehen euch zur Verfügung: Licht, Dunkelheit und Blut. Auf der PS5 wird das Licht des DualSense-Controllers anzeigen, welche Pfeilart gerade ausgewählt ist.

Weitere Informationen und Gameplay-Szenen findet ihr hier:

Des Weiteren findet ihr in den verschiedenen Umgebungen Edelsteine. Sie eignen sich dazu, eure Waffen und Fähigkeiten aufzurüsten. Gemeinsam mit dem Fähigkeitenbaum könnt ihr den Hauptcharakter somit komplett individualisieren. Alle Fähigkeiten lassen sich jederzeit zurücksetzen, um einen neuen Bild zu erstellen.

Der offizielle Launch-Trailer:

