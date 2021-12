PS4 & PS5: Diese Spiele kommen neu auf den Markt

Die Feiertage stehen vor der Tür und das macht sich auch an der Anzahl der Neuveröffentlichungen bemerkbar. Gaming-Fans dürfen sich in der kommenden Woche immerhin auf drei neue Spiele freuen, die im hiesigen Handel erscheinen werden. Auf welche Titel ihr euch genau freuen dürft, wollen wir uns nachfolgend gemeinsam mit euch etwas genauer ansehen.

Lacuna (PS4, PS5)

Release: 21. Dezember 2021

Den Anfang macht die interaktive Noir-Geschichte „Lacuna“. Darin schlüpft ihr in die Rolle des CDI-Agenten Neil Conrad, der in einem brisanten Mordfall ermitteln muss. Die Folgen dieses Verbrechens könnten nicht nur die Erde, sondern gar das ganze Sonnensystem ins heillose Chaos stürzen. Fortan sind eure Detektivfähigkeiten gefragt. Ihr müsst mit potentiellen Zeugen sprechen und so versuchen, einen Sinn in den Geschehnissen zu entdecken.

Dabei liegt es übrigens an euch, welchen Verlauf die Handlung des Spiels nimmt. Ihr müsst Entscheidungen treffen, die eure Moral auf die Probe stellen sollen und die Geschichte in die eine oder andere Bahn lenken. Für einen gewissen Wiederspielwert dürfte somit also gesorgt sein. Präsentiert wird all dies in einer schicken Pixeloptik.

Colt Canyon (PS4)

Release: 23. Dezember 2021

Der Rougelike-Shooter „Colt Canyon“ kommt zwar mit einer relativ simplen Grafik daher, doch ihr solltet euch auf allerlei fordernde Kämpfe gefasst machen. Als Cowboy ist es dabei eure Aufgabe, euren Partner vor Banditen zu retten. Wie der Titels bereits andeutet, müsst ihr euch dafür durch einen Canyon kämpfen.

Um eure Mission erfolgreich abschließen zu können, stehen euch verschiedene Waffen zur Verfügung. Allerdings müsst ihr daran denken: Wenn ihr euren Kumpel erreicht habt, müsst ihr auch wieder zurückkommen. Gar nicht so einfach, wenn es eine Permadeath-Funktion gibt und auch einige Bossgegner auf euch warten. Wahlweise dürft ihr dafür auch im lokalen Koop mit einem Freund in die Schlacht ziehen.

Rigid Force Redux (PS4)

Release: 23. Dezember 2021

Bei „Rigid Force Redux“ handelt es sich derweil um einen klassischen Side-scrolling-Weltraum-Shooter im Stile des Kultspiels „R-Type“. Ihr steuert also euer Raumschiff durch allerlei abwechslungsreiche Welten und ballert alles ab, was es wagt, auch nur entfernt in die Nähe eures Vehikels zu gelangen.

In bester Genre-Manier dürft ihr eure Waffensystem natürlich mit der Zeit aufrüsten, um eure Gegner noch schneller vom Himmel zu holen. Jeder Gegnertyp soll euch dabei vor besondere Herausforderungen stellen und nach einer eigenen Strategie verlangen – und dann warten auch noch einige Bosse auf euch.

Werdet ihr euch eines der neuen Spiele holen?

