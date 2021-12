Stranger of Paradise – Final Fantasy Origin: Die Neuinterpretation der legendären Brücken-Szene

Stranger of Paradise - Final Fantasy Origin:

Wenige Monate vor dem offiziellen Release bedachte uns Square Enix mit frischen Eindrücken aus dem kommenden Action-Rollenspiel "Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin". Dieses Mal rückt die Neuinterpretation der legendären Brücken-Szene aus dem originalen "Final Fantasy" in den Mittelpunkt.

"Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin" erscheint im März 2022.

Aktuell arbeiten die „Ninja Gaiden“- und „Nioh“-Macher von Team Ninja am Action-Rollenspiel „Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin“, das im ersten Quartal des kommenden Jahres veröffentlicht wird.

Wie es der Name des Titels bereits andeutet, dürfen sich die Spieler hier auf ein Wiedersehen mit der Welt des ersten „Final Fantasy“-Abenteuers aus dem Jahr 1987 freuen. Dabei darf die legendäre Brücken-Szene, mit der „Final Fantasy“ und die komplette Serie an sich ihren Anfang nahmen, natürlich nicht fehlen. In einem frisch veröffentlichten Video präsentieren uns Square Enix und Team Ninja die Neuinterpretation der ikonischen Szene, mit der der Grundstein für eine der beliebtesten Videospielserien überhaupt gelegt wurde.

Die Krieger des Lichts kehren zurück

Die Geschichte von „Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin“ dreht sich um die Krieger des Lichts, die einmal mehr vor der Aufgabe stehen, die mächtigen Kristalle des Lichts zu beschützen und die Welt vor einer dunklen Bedrohung zu bewahren. Zu Beginn des Spiels offenbart der König von Cornelia dem Helden Jack und seinen Mitstreitern die Prophezeiung von Lukahn, in der von den legendären Kriegern des Lichts die Rede ist.

Ihr steht mit eurer Gruppe vor der Aufgabe, die Dunkelheit, die die Kristalle des Lichts umgibt, zu vertreiben. „Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin“ wird ab dem 18. März 2022 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One sowie die Xbox Series X/S erhältlich sein.

Wer das Action-Rollenspiel vorbestellt, darf sich sowohl über exklusive Waffen als auch die Möglichkeit, 72 Stunden vor allen anderen loszulegen, freuen.

