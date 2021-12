Deviation Games: Details zum Entwicklungsstand der PS5-exklusiven Marke folgen morgen

Im Juni dieses Jahres gab das Studio Deviation Games, das sich zu großen Teilen aus ehemaligen „Call of Duty-Veteranen zusammensetzt, eine Zusammenarbeit mit Sony Interactive Entertainment bekannt.

Aus dieser wird eine neue Marke hervorgehen, die exklusiv für die PlayStation 5 veröffentlicht wird. Konkrete Details zu dieser wurden bisher allerdings nicht genannt. Doch nachdem es um die neue PS5-Marke in den vergangenen Monaten recht still wurde, meldeten sich die Macher von Deviation Games nun via Twitter zu Wort und gaben bekannt, dass wir im Laufe des morgigen Tages mit handfesten Details zum aktuellen Entwicklungsstand versorgt werden.

Wie es im Rahmen der offiziellen Ankündigung hieß, suchte Devation Games nach einem starken Partner und fand diesen in Form von PlayStation beziehungsweise Sony Interactive Entertainment. „Als mein Partner Jason Blundell und ich uns vor Jahrzehnten kennengelernt haben, haben wir oft davon geträumt, ein eigenes Studio zu haben, Spiele zusammen mit unserem eigenen Team gleichgesinnter Entwickler zu erstellen und eine Community aufzubauen, in der dauerhafte Freundschaften entstehen“, so das Studio.

„Dieser Traum ist heute wahr geworden. Wir haben nun das Glück, diese unglaubliche Chance zu bekommen – von Grund auf etwas völlig Neues zu schaffen, furchtlos Innovationen zu entwickeln und eine fantastische Community und ein unglaubliches Vermächtnis zu erschaffen“, hieß es weiter.

Sollten morgen konkrete Details zur PS5-Marke von Devation Games genannte werden, findet ihr diese zeitnah natürlich auch bei uns.

🚨 NEW @DeviationGames video dropping tomorrow, and it’s directly talking to YOU, the community. 🚨

No cryptic stuff, no BS, just a quick walk with Jason about the state of the studio and our game’s development. ❤️

Your feedback yesterday helped a lot with this. 😉 pic.twitter.com/zi1UZEJngE

— JC (@JCbackfire) December 20, 2021