Call of Duty Warzone: Nach dem Feedback der Spieler – Krampus wurde entschärft

In der vergangenen Woche wurde sowohl im Multiplayer von „Call of Duty: Vanguard“ als auch im Battle-Royal-Shooter „Call of Duty: Warzone“ das „Festive Fervor“ genannte Weihnachts-Event gestartet.

Zu den Inhalten, die im Zuge des Events den Weg in „Warzone“ fanden, gehörte unter anderem der Gegner Krampus, der sich in den letzten Tagen für einige Spieler zu einem Ärgernis entwickelte. Via Twitter wiesen die Entwickler von Raven Software darauf hin, dass sich das Studio das Feedback der Community zu Herzen nahm und bei Krampus noch einmal Hand anlegte. Wie es heißt, wurde der Störenfried auf Basis des Spieler-Feedbacks ein wenig entschärft.

„Es sieht so aus, als hätte es Krampus ganz oben auf die Liste der nervigen Dinge des Festive Fervor geschafft. Daher: Die Gesundheit von Krampus wurde in allen Modi und den jeweiligen Truppgrößen erheblich reduziert. Zudem spawnt Krampus nicht mehr nach jedem vierten Circle. Lasst das all diesen lästigen Elfen eine Lehre sein“, führen die Macher von Raven Software aus.

Weitere Meldungen zu Call of Duty Warzone:

Alle weiteren Details zu den Inhalten und Belohnungen, die mit dem „Festive Fervor“-Event Einzug in „Call of Duty: Vanguard“ beziehungsweise „Call of Duty: Warzone“ fanden, haben wir hier für euch zusammengefasst.

Geboten werden beispielsweise ein zeitlich begrenzter Modus oder Baupläne für neue Waffen.

Looks like Krampus made it to the very top of the Festive Fervor naughty list. So…

• Krampus‘ health has been reduced significantly across all modes / respective squad sizes

• Krampus no longer spawns after the 4th Circle

Let this be a lesson to all those pesky Elves. 🎄

— Raven Software (@RavenSoftware) December 21, 2021