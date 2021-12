Call of Duty Vanguard & Warzone: Weihnachts-Event und neue Gratis-Trial angekündigt

Wie bekannt gegeben wurde, startet sowohl in "Call of Duty: Vanguard" als auch in "Call of Duty: Warzone" in Kürze ein Weihnachts-Event. Versprochen werden unter anderem exklusive Spiel-Modi und Belohnungen.

Auch in der Welt von "Call of Duty: Warzone" wird Weihnachten gefeiert.

Wie Activision, Raven Software und Sledgehammer Games bekannt gaben, starten in „Call of Duty: Vanguard“ und „Call of Duty: Warzone“ noch in dieser Woche Weihnachts-Events mit exklusiven Inhalten.

Los geht es pünktlich zum Wochenende am Freitag, den 17. Dezember 2021. Zu den Inhalten, die den Weg in „Call of Duty: Vanguard“ beziehungsweise „Call of Duty: Warzone“ finden werden, gehört unter anderem die „Elf Team Six“ genannte Spezialeinheit, die sich aus Elfen zusammensetzt und nur darauf wartet, von den Spielern aufgemischt zu werden. Unter den Belohnungen, die dadurch freigeschaltet werden können, befinden sich Killstreaks, XP-Booster oder Visitenkarten.

Sichert euch exklusive Belohnungen

Des Weiteren bekommen Spieler von „Vanguard“ beziehungsweise „Warzone“ neue Herausforderungen geboten, die natürlich entsprechende Belohnungen nach sich ziehen. Darunter ein Bauplan für eine neue epische LMG, den ihr euch sichern könnt, indem ihr alle sechs „Warzone“- oder alle sechs „Vanguard“-Herausforderungen abschließt. Ebenfalls neu ist der „Armageddon“-Modus für „Vanguard“, in dem zwei Teams um die Kontrolle eines markierten Gebiets kämpfen und Pakete einsammeln, mit denen Killstreaks freigeschaltet werden. Mit den Killstreaks wiederum lassen sich beim Kampf um den Sieg Bonuspunkte erzielen.

Weitere Meldungen zu Call of Duty:

Während sich die „Shipment“-Map von „Vanguard“ passend zu den Feiertagen in ein winterliches Gewand hüllt, tauchen auf der Map von „Warzone“ zufällig platzierte Tannenbäume auf. Gelingt es eurem Team, sich das Gebiet um die Tannenbäume für einen bestimmten Zeitraum zu sichern, spawnen Versorgungskisten. Neben legendären Gegenständen für die laufende Partie können diese zudem zeitlich begrenzte Belohnungen enthalten.

Abgerundet werden die Weihnachts-Events in „Warzone“ und „Vanguard“ von Boostern, Rabatten im Ingame-Shop sowie einer kostenlosen Multiplayer-Trail zu „Vanguard“ (16. bis 21. Dezember 2021).

Weitere Meldungen zu Call of Duty Warzone, Call of Duty: Vanguard.