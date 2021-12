Jahresrückblick 2021: Diese Meldungen beschäftigten uns im Juni

Halbzeit! Wir sind im Juni und damit auch in der Mitte unseres Jahresrückblicks 2021 angekommen. Auch der sechste Monat hielt einige spannende Nachrichten für uns bereit. Um welche es sich dabei genau handelt, das möchten wir uns nachfolgend gemeinsam mit euch etwas genauer ansehen.

Top: Japan weiterhin wichtig für Sony

Nachdem Sony umfangreiche Restrukturierungen für sein Japan Studio, dem ältesten PlayStation-Entwicklerstudio, angekündigt hatte, waren viele Spieler besorgt. Die Befürchtung war, das Unternehmen könnte seinem Herkunftsland womöglich den Rücken zukehren und sich noch mehr auf den westlichen Markt fokussieren.

Ängste, die Hermen Hulst, der Leiter der PlayStation Studios, zu beschwichtigen versuchte. Er versicherte, Japan und Asien seien auch weiterhin „extrem wichtig“ für Sony Interactive Entertainment und es sei schlichtweg „ein wichtiger Teil der DNA von PlayStation.“ Passend dazu wurde darüber hinaus zeitnah verkündet, Team Asobi, das Studio hinter dem PS5-Spiel“Astro’s Playroom“, werde für zukünftige Projekte vergrößert.

Flop: God of War Ragnarök-Autorin erhält Hass-Nachrichten

Anfang Juni verkündete Sony, das von vielen Spielern heiß erwartete Actionspiel „God of War: Ragnarök“ müsse auf 2022 verschoben werden. Einige „Fans“ verliehen ihrer Enttäuschung und Wut über diese Entscheidung auf unschöne Art und Weise Ausdruck: Sie schickten in den sozialen Netzwerken Hass-Nachrichten an Alanah Pearce, eine der Autorinnen des kommenden PlayStation-Exklusivspiels.

Ereignisse, die Corey Barlog, der Creative Director des Vorgängers, überhaupt nicht passten. Über Twitter machte er seinem Ärger Luft und stellte sich schützend vor seine Kollegin: „Wenn ihr auf jemanden wütend sein wollt wegen ALLEM, was mit ‚GOW‘ zu tun hat – die Verzögerung, PS4/5, Trollen, Größe der Untertitel, Sigrun, was auch immer – dann seid wütend auf mich.“

Überraschung: Dark Horse Games-Gründung

Beim Namen Dark Horse denken viele sicherlich in erster Linie an Comic-Geschichten. Das Unternehmen veröffentlichte über Jahre hinweg nicht nur zahlreiche „Star Wars“-Comics, sondern auch bekannte eigene Marken wie „300“, „Hellboy“ oder „Sin City“. Und genau diese eigenen Marken sollen ihren Weg in die Welt der Videospiele finden! Aus diesem Grund wurde die neue Abteilung Dark Horse Games gegründet.

Die Verantwortlichen gaben in einer Pressemitteilung an, nun sei der „perfekte Zeitpunkt gekommen, um unsere Vision auf den Gaming-Bereich auszuweiten. Dark Horse Games bietet uns aufregende neue Möglichkeiten, mit Fans aller Art auf einer Vielzahl von Plattformen in Kontakt zu treten.“ Laut eigenen Angaben befindet sich der Konzern bereits in Gesprächen mit „einigen der weltweit besten Studios“, um so hochwertige „AAA-Lizenztitel auf Basis der riesigen Bibliothek von Dark Horse Comics“ kreieren zu können.

Verwirrung: Das Abandoned-Rätselspiel geht weiter

Seit der Ankündigung des First-Person-Survival-Shooters „Abandoned“ ranken sich zahlreiche Gerüchte rund um den Titel. Diese drehen sich vor allem immer wieder um eine Verbindung zu Videospiel-Ikone Hideo Kojima und legendäre Konami-Spieleserien wie „Metal Gear Solid“ oder auch „Silent Hill“. Mitte Juni sorgte das für den Titel verantwortliche Entwicklerteam BLUE BOX Game Studios mit einem Tweet für zusätzliche Verwirrung.

In besagter Nachricht forderten sie die Spieler dazu auf, den echten Titel des Games zu erraten, dessen erster Buchstabe ein „S“ und dessen letzter Buchstabe ein „L“ sei. Schnell keimten erneut Meldungen auf, bei „Abandoned“ handle es sich in Wahrheit um ein neues „Silent Hill“. Nur wenige Stunden später entschuldigte sich das Studio jedoch für die Verwirrung und stellte klar, das Team arbeite an keinem neuen Teil der Survival-Horrorreihe.

Filme & Serien: Castlevania-Spin-off bestätigt

Mit seiner „Castlevania“-Zeichentrickserie bewies Streaming-Anbieter Netflix in den vergangenen Jahren, dass gute Videospiel-Adaptionen durchaus möglich sind. Die Serie rund um Monsterjäger Trevor Belmont konnte nicht nur alteingesessene Fans von Konamis Spielereihe begeistern, sondern ebenfalls Kritiker und neue Zuschauer. Wenig überraschend erfolgte im Juni die Bestätigung, dass die Geschichte mit einem Spin-off fortgesetzt werden wird.

Über die neue Animationsserie ist zwar noch relativ wenig bekannt, doch sicher ist bereits jetzt, dass mit Richter Belmont ein neuer Hauptcharakter im Mittelpunkt stehen wird. Dieser ist der Ur-Ur-Ur-…-Ur-Enkel von Trevor und Sypha, dessen Geschichte 320 Jahre nach den Abenteuern seiner berühmten Vorfahren ansetzt. Das Spin-off scheint somit auf dem 1993 veröffentlichten Spiel „Castlevania: Rondo of Blood“ zu basieren. Wann der neue „Castlevania“-Cartoon bei Netflix starten wird, ist gegenwärtig allerdings noch unbekannt.

Damit sind wir auch am Ende unseres Juni-Rückblicks angelangt. Morgen stürzen wir uns dann schon in die zweite Jahreshälfte 2021 und sehen uns einige Meldungen aus dem Juli 2021 an.

Welche News sind euch aus dem Juni besonders in Erinnerung geblieben?

