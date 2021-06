Abandoned: Neuer Tweet stiftet Verwirrung, Studio entschuldigt sich

"Abandoned" soll exklusiv für die PlayStation 5 erscheinen.

Eines der mysteriösesten Games, das sich derzeit in Entwicklung befindet, ist zweifelsohne „Abandoned“ von Blue Box Game Studios. Der First-Person-Survival-Shooter befindet sich exklusiv für die PlayStation 5 in Arbeit und soll voraussichtlich noch im 4. Quartal 2021 veröffentlicht werden. Allerdings deuteten die Macher in einem gestrigen Tweet an, dass „Abandoned“ noch nicht der finale Titel des Spiels sein könnte, was für allerlei Verwirrung sorgte (via Push Square).

Abandoned: Kein neues Silent Hill-Game (?)

In einer gestern am späten Abend veröffentlichten Twitter-Nachricht forderten die Verantwortlichen die wartenden Fans dazu auf, den echten Namen ihres Werks zu erraten, das bald enthüllt werden solle. Hierzu gaben sie lediglich zwei Hinweise: „Erster Buchstabe S, letzter Buchstabe L“. Es dauerte nicht lange, bis viele Fans davon ausgingen, dass Entwicklerstudio würde hier andeuten, es würde an einem „Silent Hill“-Game arbeiten.

Nur wenige Stunden später entschuldigte sich Blue Box Game Studios jedoch bei den Spielern für die von ihnen gestiftete Verwirrung. In einem Statement stellt das Team klar, sie hätten „keine Verbindungen zu Konami. ‚Silent Hill‘ gehört Konami. Wir haben keinerlei Verbindungen zu Hideo Kojima. Es war niemals unsere Absicht, anzudeuten, der Name sei ‚Silent Hill‘. Wir entschuldigen uns aufrichtig dafür.“

Nachdem die E3 2021 mittlerweile ihr Ende erreicht hat, kursieren Meldungen, Sony plane ein eigenes Event, das bereits in den „kommenden Wochen“ stattfinden soll. Dies deutet zumindest die Insiderin Navtra in einem ResetEra-Beitrag an. In der Vergangenheit erwies sie sich bereits öfter als verlässliche Quelle hinsichtlich neuer PlayStation-Enthüllungen, weshalb an ihrer Nachricht durchaus etwas dran sein könnte.

Zum Thema: Abandoned: Realismus im Fokus – Entwickler liefern Update zur Framerate

Zusätzliches Gewicht erhält dieses Gerücht durch Äußerungen, die etwa im Rahmen der Auftaktveranstaltung des Summer Game Fests getätigt wurden. Darin sagte Host Geoff Keighley nach der Enthüllung von „Death Stranding: Director’s Cut“, in „ein paar Wochen“ solle der PlayStation 5-Titel genauer vorgestellt werden. Auch Blue Box Game Studios deuten an, dass ihr Spiel „Abandoned“ bald enthüllt werden soll.

Mit dem Laden des Tweets akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Twitter.

Mehr erfahren Inhalt laden Twitter Tweets immer entsperren

Mit dem Laden des Tweets akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Twitter.

Mehr erfahren Inhalt laden Twitter Tweets immer entsperren

Glaubt ihr, bei „Abandoned“ handelt es sich um ein neues „Silent Hill“?

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Abandoned