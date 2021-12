Jahresrückblick 2021: Diese Meldungen beschäftigten uns im Oktober

Langsam aber sicher biegen wir mit unserem Jahresrückblick 2021 auf die Zielgeraden ein. Mittlerweile sind wir bereits im Oktober angekommen und lassen entsprechend einige Meldungen aus dem zehnten Monat des Jahres Revue passieren. Welche News das genau sind, möchten wir uns gemeinsam mit euch nachfolgend ansehen.

Top: Indie-Hit rentiert sich

Seit seiner Ankündigung konnte das charmante Action-Adventure „Kena: Bridge of Spirits“ zahlreiche Spielerherzen erobern. Das Spiel musste zwar mehrfach verschoben werden, doch pünktlich zum Release konnte der Mix aus sympathischen Charakteren, einer schönen Spielwelt, vielen Rätseln und fordernder Action sowohl Kritiker als auch Spieler in seinen Bann ziehen.

Ein schöner Bonus: Wie die verantwortlichen Entwickler von Ember Labs im Oktober verkündeten, konnte der auf Konsolen PlayStation-exklusive Titel nur wenige Woche nach seiner Veröffentlichung bereits seine Entwicklungskosten wieder einspielen. Eine echte Erfolgsgeschichte für Kena und ihre knuffigen Begleiter.

Flop: Morddrohungen gegen Abandoned-Macher

Bereits in einem vorherigen Teil unseres Jahresrückblicks kam das Thema „Abandoned“ kurz zur Sprache. Wenig verwunderlich, schließlich wurde in den letzten Monaten über kaum einen Titel so hitzig diskutiert und so viel gerätselt wie über den First-Person-Survival-Shooter. Einige „Fans“ haben sich jedoch nach dem mäßigen Start der App zum Spiel wahrlich nicht mit Ruhm bekleckert und bedachten die Entwickler mit Morddrohungen.

Verständlicherweise setzten sich BLUE BOX Game Studios gegen diese Grenzüberschreitung zur Wehr: „Wir wollen in einem sicheren Umfeld arbeiten und mit zukünftigen Stellenangeboten auch zukünftigen Kollegen ein sicheres Umfeld bieten. Wir werden dies nicht tolerieren und werden Maßnahmen ergreifen, indem wir den Behörden IP-Adressen, Protokolle und Kameraaufnahmen zur Verfügung stellen.“ Die Macher betonen zwar, sie könnten den Frust der Spieler nachvollziehen, allerdings würde all das nicht dieses schlimme Verhalten rechtfertigen.

Gerücht: Konami will alte Marken wiederbeleben

Darüber hinaus keimte im Oktober einmal mehr ein Gerücht auf, das uns und euch bereits seit vielen Monaten begleitet: Angeblich ist das japanische Unternehmen Konami daran interessiert, einige seiner prestigeträchtigsten Videospiel-Franchises wiederzubeleben. Genauer soll es sich hierbei um neue Ableger altehrwürdiger und wegweisender Marken wie „Castlevania“ und „Metal Gear Solid“ handeln.

Erste Projekte sollen sich gar bereits in Entwicklung befinden, darunter angeblich ein Remake des Stealth-Meilensteins „Metal Gear Solid 3: Snake Eater“. An dieser Neuauflage sollen die Macher von Bluepoint arbeiten, die seit diesem Jahr offiziell ein Teil der PlayStation Studio-Familie sind. Eine offizielle Bestätigung, dass Konami einigen Spielereihen tatsächlich zu einem Comeback verhelfen will, steht allerdings noch immer aus.

Industrie: Braucht FIFA bald einen neuen Namen?

Es ist eine der ewigen Konstanten eines jeden Spielejahres: Electronic Arts veröffentlicht einen neuen Ableger seiner Fußball-Simulationsreihe „FIFA“. Mit dieser langjährigen Tradition könnte jedoch bald gebrochen werden, denn es könnte sein, dass EA seine Spieleserie in der nahen Zukunft nicht mehr „FIFA“ nennen darf.

Die Gründe hierfür sollen ihren Ursprung wohl in der Beziehung zwischen der FIFA und EA haben, die sich im Laufe der Jahre verschlechtert haben soll. Angeblich fordert der Fußball-Weltverband deutlich mehr Geld, sollte das Videospiel-Unternehmen die Lizenz verlängern wollen. Sollte EA dies tun, würden sich die bisherigen Kosten, die bei 150 Millionen US-Dollar pro Jahr liegen, mehr als verdoppeln. Über 1 Milliarde US-Dollar soll die FIFA für einen neuen Vierjahresvertrag fordern. Ein Grund, weshalb EA aktuell über eine Namensänderung nachdenken soll.

Und das war auch schon unser Rückblick auf den Oktober 2021. Morgen lassen wir einige Meldungen aus dem November diesen Jahres Revue passieren.

