Abandoned: Weit über das Ziel hinausgeschossen – Studio wehrt sich gegen Morddrohungen

Die "Abandoned"-App legte einen durchwachsenen Start hin.

Vor einigen Wochen stellten die Entwickler der Blue Box Game Studios die offizielle App zu „Abandoned“ bereit, mit der der kommende Survival-Shooter ausführlich vorgestellt wurde.

Abgesehen von nichtssagenden Teasern gab es bisher allerdings nicht allzu viel zu sehen. Auch wenn in der vergangenen Woche versprochen wurde, dass sich die wartenden Spieler in Kürze über ein Update der App freuen dürfen, das unter anderem eine spielbaren Prolog mit sich bringen wird, sahen sich die Blue Box Game Studios zuletzt zum Teil harsch formulierter Kritik ausgesetzt. Leider schossen vereinzelte Nutzer bei ihrer Kritik weit über das Ziel hinaus und stießen in seltenen Fällen Morddrohungen gegen die Entwickler aus. Diese gingen nun ihrerseits in die Offensive und bezogen öffentlich Stellung zu diesem Thema.

Entwickler setzten sich gegen Morddrohungen zur Wehr

„Die folgende Botschaft wird nicht als Unternehmen, sondern als Gruppe von Menschen formuliert. Die letzten Tage waren schwierig. Morddrohungen nehmen online, aber leider auch physisch zu, und das muss aufhören. Wir haben uns in den letzten Monaten mit Morddrohungen beschäftigt, und in den letzten Tagen haben wir uns wieder besonders körperlich damit auseinandergesetzt. Dies betrifft nicht nur uns als Team, sondern alle in unserem Umfeld“, so die offizielle Stellungnahme.

„Andere Unternehmen, Familien und alle um uns herum. Wir wollen in einem sicheren Umfeld arbeiten und mit zukünftigen Stellenangeboten auch zukünftigen Kollegen ein sicheres Umfeld bieten. Wir werden dies nicht tolerieren und werden Maßnahmen ergreifen, indem wir den Behörden IP-Adressen, Protokolle und Kameraaufnahmen zur Verfügung stellen.“

Und weiter: „Wir sind uns der negativen Situation, die wir geschaffen haben, voll bewusst und wir können Ihre Frustration wirklich verstehen. Aber was wir nicht verstehen, sind die Morddrohungen. Wir verstehen und schätzen Ihre Unterstützung für Abandoned, wir arbeiten hart an Abandoned. Wir werden einen regelmäßigen Blog auf unserer Website starten, dem Sie folgen können, und wir werden alle Neuigkeiten zu Abandoned auf unserem Twitter-Kanal veröffentlichen. Aber bis dahin bitten wir nur darum, uns Raum zu geben und uns an Abandoned arbeiten zu lassen. Bitte. Dankeschön.“

Wann das eingangs erwähnte Update der „Abandoned“-App im Endeffekt zur Verfügung gestellt werden soll, ist aktuell noch unklar.

A message from us. Human beings. pic.twitter.com/q2V5j4f4ZB — BLUE BOX Game Studios (@BBGameStudios) October 17, 2021

