Pirate Flight: VR-Spiel kostenlos im PlayStation Store

Sony hat zum Jahressende ein kleines Geschenk für euch. So könnt ihr „Pirate Flight“ kostenlos aus dem PlayStation Store laden. Allzu sehr beeilen müsst ihr euch aber offenbar nicht. Laut PSNProfiles ist das Gratisangebot bis zum 13. Januar 2022 verfügbar. Nachfolgend haben wir den entsprechenden Produkteintrag verlinkt.

PlayStation Store: Pirate Flight kostenlos laden

„Pirate Flight“ ist ein kleines VR-Spiel, in dem ihr euch durch die Lüfte bewegt und 90 Missionen meistern sollt. Dabei fliegt ihr durch Ringe, rast mit anderen Flugzeugen um die Wette und knallt Luftballons. „Heb ab mit dem unkompliziertesten Flugspiel überhaupt“, heißt es von offizieller Seite.

Nicht erwarten solltet ihr den Entwicklern zufolge Landungen und eine komplizierte Bedienung. Es sei kein Flugsimulator sondern einfach nur Arcade-Fliegerei – mit Drachen. „Also, keine Angst vor Höhen oder VR-Achterbahnfahrten, Pirate Flight (VR) läuft in superstabilen 90 Bildern pro Sekunde und bietet einen Komfort-Modus, in dem selbst das Fliegen in VR richtig Spaß macht“, heißt es weiter.

Mit „Pirate Flight“ könnt ihr euch kostenlos einige Trophäen erarbeiten. Elf Stück sind im Spiel vertreten. Eine Platin-Trophäe gibt es allerdings nicht. Gratis zur Verfügung gestellt wurde „Pirate Flight“ unter anderem im deutschen, kanadischen, britischen und australischen PlayStation Store. Unterhalb dieser Zeilen seht ihr einen Trailer mit Spielszenen.

Weitere Angebote im PlayStation Store

Falls „Pirate Flight“ nicht auf euer Interesse stößt, könnt ihr den kürzlich gestarteten Januar-Sale durchsuchen. Mehr als 1.800 Angebote für PS5 und PS4 warten dort auf euch. Der Sale läuft noch bis zum 8. Januar 2022.

Ebenfalls könnt ihr weiterhin die PS Plus-Games für Dezember aus dem PlayStation Store laden, sofern ihr ein Abonnent seid. Und auch die PS Plus-Spiele für Januar 2022 wurden bereits beim Namen genannt, nachdem ein Leak im Vorfeld wie schon in den Vormonaten für eine geminderte Überraschung sorgte.

