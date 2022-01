GhostWire Tokyo: Alterseinstufung in Südkorea – Enthüllung des Releasetermins in Kürze?

In Südkorea wurde Tango Gameworks' Horror-Abenteuer "GhostWire: Tokyo" mit einer Alterseinstufung versehen. Dies könnte darauf hindeuten, dass in den kommenden Wochen mit der Enthüllung des finalen Releasetermins zu rechnen ist.

Auch „GhostWire: Tokyo“, das beim japanischen Entwicklerstudio Tango Gameworks entsteht, gehörte zu den Titeln, deren Entwicklung von der COVID-19-Pandemie und dem damit verbundenen Umzug in das Home-Office ausgebremst wurden.

Die Verschiebung auf das Jahr 2022 war die Folge. Nachdem bisher nur von einer Veröffentlichung Anfang dieses Jahres die Rede war, wurde „GhostWire: Tokyo“ in Südkorea mit einer Alterseinstufung versehen. Dies könnte darauf hindeuten, dass sich die Entwicklung des Horror-Titels ihrem Ende nähert und in den kommenden Wochen mit der Enthüllung des finalen Releasetermins zu rechnen ist. Offiziell bestätigt wurde das Ganze bisher allerdings nicht.

Tokyo wird von einem geheimnisvollen Fluch heimgesucht

Die Geschichte von „GhostWire: Tokyo“ verfrachtet euch in die japanische Hauptstadt, die von einem mysteriösen Fluch heimgesucht wurde. So sorgen übernatürliche Mächte dafür, dass die Bewohner von Tokyo einfach verschwinden „Verbünde dich mit einem mächtigen Geisterwesen, das auf Rache sinnt, meistere ein Arsenal von Fähigkeiten, um die düstere Wahrheit hinter der verschwundenen Bevölkerung ans Licht zu bringen, und stelle dich dem Unbekannten“, so die offizielle Beschreibung weiter.

Des Weiteren versprechen die verantwortlichen Entwickler von Tango Gameworks eine atmosphärische Spielwelt und eine spannende Geschichte. Auf der PlayStation 5 wird „GhostWire: Tokyo“ zudem Gebrauch von den exklusiven Features des DualSense-Controllers machen und Features wie das haptische Feedback und die adaptiven Trigger intelligent in das Spielgeschehen einbinden.

„GhostWire: Tokyo“ erscheint Anfang 2022 für die PlayStation 5 und den PC.

