God of War: Preload auf Steam startet heute – Genaue Uhrzeit

"God of War" erobert in dieser Woche den PC.

Ein „God of War“ für PC-Systeme könnte für den einen oder anderen PlayStation-Spieler weiterhin befremdlich klingen. Aber es bleibt dabei: Der Kratos-Titel wird in diesem Monat den Rechenknecht erobern.

Die Veröffentlichung erfolgt über Steam und den Epic Games Store. Und alle Spieler, die am Release-Tag keine unnötige Zeit mit dem Download verbringen möchten, können schon ab heute den Preload starten.des Studios gab Sony Santa Monica die genaue Uhrzeit heraus.

Der Preload von „God of War“ wird demnach am heutigen Mittwoch, dem 12. Januar 2022 um 17 Uhr unserer Zeit gestartet. Mit dem Download könnt ihr alle für den Spielstart notwendigen Dateien auf die Festplatte beziehungsweise SSD des PCs laden und am Tag der Veröffentlichung von „God of War“ ohne Wartezeit loslegen.

Systemanforderungen von God of War

Den Systemanforderungen von „God of War“ lässt sich entnehmen, dass der Titel eine Größe von 70 GB hat. Zu beachten ist, dass für die Nutzung des Kratos-Spiels eine SSD empfohlen wird. Lediglich in den minimalen Specs taucht eine HDD auf. Nachfolgend haben wir noch einmal die Grafik zu den PC-Systemanforderungen eingebettet.

Mindestens müsst ihr in eurem PC eine Grafikkarte der Größenordnung Nvidia GTX 960 oder AMD R9 290X mit jeweils 4 GB verbaut haben. Ebenfalls werden mindestens eine CPU mit der Leistung eines Intel i5-2500k oder AMD Ryzen 3 1200 sowie 8 GB DDR-RAM vorausgesetzt. Zudem gilt die Verwendung von Windows 10 mit 64 bit als Grundvoraussetzung. Damit könnt ihr „God of War“ mit 720p bei 30 FPS und minimalen Grafikeinstellungen spielen.

Es folgen mehrere weitere Stufen bis hin zu Ultra: Sofern ihr die Voraussetzungen erfüllen könnt, spielt ihr „God of War“ in diesem Fall mit den Ultraeinstellungen und 4K bei 60 FPS. Allerdings benötigt ihr dafür mindestens eine Nvidia RTX 3080 mit 10 GB oder eine AMD RX 6800 XT mit 16 GB. In der CPU-Spalte werden die Prozessoren Intel i9-9900k und AMD Ryzen 9 3950X mit bestimmten Leistungswerten erwähnt. 16 GB DDR-RAM sollten es ebenfalls sein.

Weitere Meldungen zu God of War in der Übersicht:

PC-Release von God of War in dieser Woche

Erscheinen wird die PC-Fassung von „God of War“ am 14. Januar 2022. Das ist der kommende Freitag. Vorbestellungen sind bereits auf Steam möglich. Beim Kauf werdet ihr mit rund 50 Euro zur Kasse gebeten. Ebenfalls aus dem Epic Games Store könnt ihr den Titel beziehen. Der Preis ist identisch. Details zu den weiteren Besonderheiten der PC-Fassung von „God of War“ entnehmt ihr einer vorangegangenen Meldung.

Weitere Meldungen zu God of War.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren