God of War: Erste Test-Wertungen zur PC-Version

God of War:

Die ersten PC-Wertungen zu "God of War" sind da. Käufer der für den Rechenknecht angepassten Version erwartet demnach ein großartiges Spiel mit plattformtypischen Verbesserungen.

"God of War" kann ab morgen ein weiteres Publikum begeistern.

Die Veröffentlichung der PC-Version von „God of War“ steht unmittelbar bevor. Kurz vor dem Launch wurden die ersten Test-Wertungen zu dieser Version veröffentlicht. Und es scheint, dass für PC-Spieler kein Weg an „God of War“ vorbeiführt.

Basierend auf momentan knapp über 40 Reviews liegt der, was ein hervorragender Wert ist. Nur einen Zähler mehr hatte einst die PS4-Fassung, die seit 2018 auf dem Markt verweilt.

Nachfolgend einige Auszüge aus den Fazits:

Gamerant: „Es steht außer Frage, dass God of War ein außergewöhnliches Spiel ist. Aber die Magie der PC-Portierung treibt ein ohnehin schon großartiges Spiel zu neuen Höhen und bietet einige wichtige Funktionen, die ihm helfen, auf einer Vielzahl von modernen Maschinen gut zu laufen. Wenn Spieler die Möglichkeit haben, God of War zu spielen, sollten sie es tun.“

GameSpew: „Diese PC-Portierung ist zweifellos die beste Art, God of War zu erleben. Sie bietet eine verbesserte Grafik und zusätzliche Funktionen wie Ultra-Wide-Support und NVIDIA Reflex für geringere Latenzzeiten. Letztendlich handelt es sich um eine brillante Portierung eines phänomenalen Spiels, die für jeden PC-Spieler, der ein fesselndes Abenteuer voller intensiver Kämpfe und durchdachter Rätsel sucht, sofort ein Muss ist.“

Play Zine: „Dies ist eine gute PC-Portierung ohne Probleme und mit einer großen Auswahl an grafischen Möglichkeiten. Dank Nvidia DLSS müsst ihr keine Abstriche bei der Bildqualität zugunsten der Framerate machen und umgekehrt. God of War ist ein Spiel, das ich auf jedem Spielgerät, auf dem es verfügbar ist, empfehlen werde.“

TheSixthAxis: „God of War ist eine großartige Portierung eines der größten Spiele für die PlayStation 4. PC-Spieler haben alle Grafikoptionen, die sie sich nur wünschen können. Und die Ursprünge des Spiels bedeuten, dass selbst relativ bescheidene Gaming-PCs hohe Bildraten und Auflösungen erreichen können.“

Viele Redaktionen gaben dem Spiel die volle Punktzahl. Allerdings gibt es im unteren Bereich einen Ausrutscher. So legte sich Siliconera auf einen Score von 70 fest, der deutlich von allen anderen der bisher veröffentlichten Meinungen abweicht.

Test-Wertungen in der Übersicht:

Comicbook – 100

Gamerant – 100

JeuxActu – 100

Digital Chumps – 100

Jeuxvideo – 100

Twinfinite – 100

GameOver – 100

Gaming Age – 100

Eurogamer Italy – 100

GameSpew – 100

God is a Geek – 100

Play Zine – 100

Screent Rnat – 100

VGC – 100

Windows Central – 100

Gamesky – 97

PC Invation – 95

AusGamers – 95

CGMagazine – 95

COGonnected – 95

Hobby Consolas – 95

Merlin’in Kazani – 94

Vandal – 94

XGN – 93

GameStar – 92

VGames – 90

Worth Playing – 90

Everyeye – 90

Multiplayer – 90

Metro GameCentral – 90

GameSpot – 90

PCGamesN – 90

GamingTrend – 90

PC Gamer – 90

Attack of the Fanboy – 90

TrueGaming – 85

GameByte – 85

NME – 80

PCMag – 80

TheSixthAxis – 80

Siliconera – 70

Erscheinen wird die PC-Fassung von „God of War“ am 14. Januar 2022. Das ist der morgige Freitag. Mehr zum Abenteuer von Kratos erfahrt ihr im Vorfeld in unserer Themen-Übersicht zum Spiel. Preloads sind bereits möglich.

