PS4 & PS5: Diese Spiele kommen neu auf den Markt

In der kommenden Woche erscheinen natürlich wieder einige neue Spiele für PlayStation 4 und PlayStation 5. Nachdem es zuletzt mit zwei Titeln noch sehr überschaubar war, steigt die Zahl der Neuveröffentlichungen nun auf fünf. Auf welche Games ihr euch genau freuen dürft, wollen wir uns nachfolgend gemeinsam mit euch etwas genauer ansehen.

River City Girls (PS5)

Release: 18. Januar 2022

Den Anfang in der neuen Woche macht das kleine Beat ‚em up-Spiel „River City Girls“, das mit etwas Verspätung nun seinen Weg auf die PlayStation 5 findet. Nachdem die zwei Helden Kuni und Riki gefangen genommen wurden, ist es nun an ihren kampferfahrenen Freundinnen Kyoko und Misako, die beiden zu retten. Fortan prügelt ihr euch mit den beiden jungen Damen quer durch die Stadt und erledigt alles, was sich euch in den Weg stellt.

Spielerisch erhaltet ihr im Spielverlauf neue Fähigkeiten sowie Power-ups und auch Waffen. Zudem sollt ihr auf eine breite Auswahl an diversen Kombos setzen können. Hinsichtlich der Präsentation und Inszenierung setzen die Entwickler auf einen 16-Bit-Look sowie vereinzelte Panels im Manga- und Zwischensequenzen im Anime-Stil. Wahlweise dürft ihr den Titel übrigens auch zu zweit in einem lokalen Koop-Modus durchspielen.

Blackwind (PS4, PS5)

Release: 20. Januar 2022

Bei „Blackwind“ handelt es sich um ein Science-Fiction-Actionspiel, das ihr aus der Top-Down-Perspektive steuert. Ihr schlüpft in die Rolle eines Teenagers, der während einer Alieninvasion glücklicherweise in einem hochentwickelten Kampfroboter sitzt. Fortan müsst ihr euch in den Kampf für die Rettung der Menschheit stürzen.

Spielerisch bietet euch der Titel einige Freiheiten. So liegt es beispielsweise an euch, ob ihr eure Gegner lieber im Nahkampf auseinandernehmt oder aus sicherer Entfernung mit Schusswaffen aufs Korn nimmt. Euren Kampfanzug dürft ihr im Laufe des Spiels natürlich auch aufrüsten, um eure Überlebenschancen in der Einzelspieler-Kampagne zu erhöhen. Alternativ dürft ihr euch im lokalen Koop-Modus auch mit einem Freund ins Getümmel stürzen.

RPGolf Legends (PS4)

Release: 20. Januar 2022

Den vermutlich abgedrehtesten Genre-Mix in der kommenden Woche dürfte „RPGold Legends“ bieten, das die Sportart Golf mit einem Action-RPG verbindet. Eine boshafte Macht hat alle Golflöcher versiegelt, weshalb euch nur eine Wahl bleibt: Verbündet euch mit dem Geist des Golfclubs, um den Golfsport sowie die ganze Welt zu retten!

Ihr durchquert eine offene Spielwelt, in der allerlei Monster umherstreifen, die es zu bezwingen gilt. Zudem könnt ihr auch anderen Bewohnern dieser Welt bei ihren Problemen helfen. Darüber hinaus gibt es ein Klassensystem, das es euch erlaubt, eure Spielfigur nach euren Vorstellungen zu formen. Sie kann neue Fähigkeiten erlernen oder auch einen neuen Look erhalten. Ein magisches Fantasy-Golf-Abenteuer erwartet euch.

Tom Clancy’s Rainbow Six: Extraction (PS4, PS5)

Release: 20. Januar 2022

Die namhafteste Neuveröffentlichung der kommenden Tage ist derweil zweifelsohne der taktische Koop-Shooter „Tom Clancy’s Rainbow Six: Extraction“. In mehreren Orten der Vereinigten Staaten von Amerika ist der sogenannte Chimera-Parasit ausgebrochen und breitet sich rasend schnell aus. Als Teil einer REACT-Einheit (Rainbow Exogenous Analysis & Containment Team) ist es eure Aufgabe, diese Bedrohung einzudämmen.

Der Titel möchte euch nicht nur mit seinem strategisch anspruchsvollen Gameplay überzeugen, sondern ebenfalls mit einer großen Auswahl an verschiedenen Karten, Gegnertypen und Einsatzzielen. All dies soll in Kombination dafür sorgen, dass euch so schnell nicht langweilig wird. Darüber hinaus warten wöchentliche Herausforderungen auf eingespielte Teams, in denen exklusive Gegenstände als Belohnungen winken.

Windjammers 2 (PS4)

Release: 20. Januar 2022

Last but not least erwartet euch mit „Windjammers 2“ in wenigen Tagen ein actionreiches Sportspiel. Der Name verrät es bereits: Hierbei handelt es sich tatsächlich um eine Fortsetzung des Neo Geo-Klassikers aus dem Jahre 1994. Wie das Original soll der Titel dabei zwar einfach zu erlernen, dafür jedoch nur schwer zu meistern sein.

Des Weiteren hat das Spiel selbstverständlich allerlei neue Inhalte im Gepäck. Hierzu zählen neue Herausforderungen, neue Spielfiguren sowie neue Spielmechaniken, etwa brandneue Power-Moves. Während der rasanten Matches soll euch ein treibender Soundtrack ordentlich nach vorne peitschen. Abgerundet wird das Paket von einem Multiplayer-Modus, den ihr sowohl lokal als auch online spielen könnt.

Werdet ihr euch eines der neuen Spiele holen?

Weitere Meldungen zu Playstation.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren