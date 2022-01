Splitgate: Season 1 mit Editor und mehr startet in Kürze – Termin, Trailer & Details

Wie bekannt gegeben wurde, startet der Multiplayer-Shooter "Splitgate" in der kommenden Woche in die erste Season. Geboten werden ein Karten-Editor, eine neue Map und weitere Neuerungen.

Nachdem sich der Multiplayer-Shooter „Splitgate“ in den vergangenen Monaten zu einem echten Überraschungshit entwickelte, kündigten die Entwickler von 1047 Games heute den nahenden Start der ersten Season an.

Wie bekannt gegeben wurde, wird Season 1 am kommenden Mittwoch, den 27. Januar 2022 auf allen Plattformen, für die „Splitgate“ erhältlich ist, zur Verfügung gestellt. Zu den gebotenen Inhalten gehört unter anderem eine überarbeitete Version der Karte „Foregone Destruction“, die genau wie das Grundspiel an sich weiterentwickelt wurde. Ebenfalls nicht fehlen darf natürlich der obligatorische Battle-Pass, der 100 Stufen mit Bannern, Sprays oder Waffen-Designs umfasst.

Neue Modi, ein Karten-Editor und mehr

Zu den weiteren neuen Inhalten der ersten Season gehört der rundenbasierte Evolutions-Modus. Hier erhält das Team, das die vorherige Runde verloren hat, in jeder Runde eine bessere Ausrüstung. Ebenfalls neu ist der „One Flag“-Capture-the-Flag-Modus, eine rundenbasierte Version von Capture-the-Flag, bei der ein Team die Flagge verteidigt und ein anderes Team versucht, sie zu erobern. Hier wechseln sich beide Teams in Angriff und Verteidigung ab, wobei das Team den Sieg davonträgt, das am Ende mehr Runden für sich entschieden hat.

Damit die neuen Modi entsprechend zur Geltung kommen, führen die Entwickler von 1047 Games in der in Kürze startenden Season die „Hotel“ genannte Karte ein, die in „3 vs. 3“-Modi wie Takedown, Showdown und dem neuen Modus Evolution zum Einsatz kommt. Ein weiteres Highlight der ersten Season ist der Karten-Editor.

Hierzu führen die Macher von 1047 Games aus: „Unser Custom Map Creator wird sich zusammen mit dem Rest des Spiels weiterentwickeln. Wir betrachten die neue Funktion als ein evolutionäres Tool, das von der Community vorangetrieben wird – es ist ein wichtiges Feature für Fans, das sie vom ersten Tag unserer neuen Saison an nutzen können, und wir sind sehr daran interessiert, von der Community zu erfahren, welche Art von Features und Tools sie sich darüber hinaus noch wünschen.“

