Dying Light 2: Eine spannende Geschichte mit 40.000 Zeilen an Dialogen versprochen

Kurz vor dem Release des Nachfolgers sprachen die Entwickler von Techland noch einmal über das, was wir von "Dying Light 2" erwarten dürfen. Wie es heißt, wird das Sequel eine spannende Geschichte mit 40.000 Zeilen an Dialogen bieten.

Nach einer weiteren Verschiebung ist das Horror-Action-Abenteuer „Dying Light 2“ mittlerweile für eine Veröffentlichung Anfang des kommenden Monats vorgesehen.

Kurz vor dem Release sprachen die Entwickler von Techland noch einmal über die gebotenen Inhalte und wiesen darauf hin, dass sich die Spieler auf eine spannende Geschichte freuen dürfen. Versprochen werden dabei nicht nicht weniger als 40.000 Zeilen an Dialogen, die sich aus mehr als 350.000 Wörtern zusammensetzen. „350.000 Wörter, 40.000 Dialogzeilen – das ist die Welt, die wir in Dying Light 2 Stay Human für Sie gebaut haben. Sind Sie bereit, es zu erkunden?“, so die Entwickler.

Release in Deutschland nur in einer geschnittenen Fassung

„Dying Light 2“ erscheint am 4. Februar 2022 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One sowie die Xbox Series X/S. Wie vor wenigen Wochen eingeräumt wurde, erscheint der Nachfolger in Deutschland lediglich in einer geschnittenen Fassung. Entfernt wurde unter anderem die Möglichkeit, menschliche Widersacher zu zerstückeln. Zudem ist zu bedachten, dass Spieler der USK-Version im kooperativen Multiplayer unter sich bleiben.

Mit einem Blick auf den Umfang wiesen die Entwickler von Techland kürzlich darauf hin, dass Spieler, die lediglich die Hauptgeschichte abschließen möchten, in etwa 20 Stunden beschäftigt sein wollen. Wer auch die Nebenmissionen beenden möchte, sollte rund 80 Stunden einplanen.

Wer hingegen wirklich alles sehen möchte, könnte rund 500 Spielstunden in „Dying Light 2“ investieren.

350,000 words, 40,000 lines of dialogues – that’s the world we’ve built for you in Dying Light 2 Stay Human. Are you ready to explore it?#DyingLight2 #StayHuman pic.twitter.com/A0D0nzObbj — Dying Light (@DyingLightGame) January 19, 2022

