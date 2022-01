Dying Light 2: 20 bis 500 Stunden – Techland erklärt die Spielzeit

Eine Aussage des Entwicklers Techland sorgte am vergangenen Wochenende für reichlich Gesprächsstoff. So verwies das Studio darauf, dass euch „Dying Light 2“ mal eben 500 Stunden beschäftigen kann. Wenig später wurde klar, dass diese Aussage noch einmal näher erklärt werden muss, da bei nicht wenigen Spielern die Befürchtung aufkam, dass der Open World-Titel, der euch mit gefräßigen Kreaturen konfrontiert, unnötig und quälend gestreckt wird.

Laut Techland werden die 500 Stunden für den vollständigen Abschluss des Spiels benötigt. Damit ist nicht der einmalige Durchmarsch durch die Kampagne gemeint, sondern das Erleben aller Inhalte, was sämtliche Enden, Dialogoptionen und ähnliche Inhalte mit einschließt. Das Abschließen der Hauptgeschichte und aller Nebenquests wird „weniger als 100 Stunden“ in Anspruch nehmen.

In einem weiteren Tweet legte das Entwicklerteam noch einmal nach und betonte, dass die Hauptgeschichte etwa 20 Stunden in Anspruch nimmt, was grob mit dem Vorgänger verglichen werden kann. Das Abschließen der Hauptstory und aller Nebenquests werde euch etwa 80 Stunden beschäftigen. Die 500-Stunden-Marke, um alles zu erleben, bleibt jedoch bestehen. „Dying Light 2: Stay Human ist für Spieler mit unterschiedlichen Spielstilen und Vorlieben konzipiert, um die Welt so zu erkunden, wie sie es für richtig halten“, heißt es in dem Tweet.

We wanted to clarify our recent communication about the amount of hours required to complete the game. Dying Light 2: Stay Human is designed for players with different gameplay styles and preferences to explore the world how they see fit.#DyingLight2 pic.twitter.com/tcaDKULMo8

— Dying Light (@DyingLightGame) January 10, 2022