Elden Ring: Gameplay-Videos zeigen Combat-Item, neue Rüstungssets und mehr

Zu „Elden Ring“ wurden im Internet weitere Gameplay-Videos veröffentlicht. Nach dem Start der Clips, die möglicherweise zügig gelöscht werden, seht ihr einen Kampfgegenstand, einige Rüstungssets und weitere Inhalte.

Die Gameplay-Clips, die von Marcus Xatter auf YouTube geteilt wurden, zeigen unter anderem den Gegenstand Margit’s Shackel, der Ähnlichkeiten mit einer Musikbox aus „Bloodborne“ hat. Ebenfalls sind einige neue Rüstungssets, ein Skelettbanditen-Geist und mehr zu sehen.

Gameplay aus dem geschlossenen Netzwerktest

Seit einigen Tagen taucht im Internet verstärkt Videomaterial aus „Elden Ring“ auf, da der Closed Network Test-Build durch Hacking wieder spielbar gemacht wurde. Auch wenn die gezeigten Inhalte in der finalen Version des Spiels voraussichtlich anders aussehen werden, bieten die neuen Aufnahmen einen guten Einblick in das mit Spannung erwartete Spiel.

Selbst Hand anlegen dürft ihr schon bald: So wird „Elden Ring“ am 25. Februar 2022 für PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X/S den Markt erobern. Der Titel verfrachtet euch in eine offene Fantasy-Welt, die von euch frei erkundet werden kann.

From Software verspricht eine riesige Welt, „in der offene Felder mit einer Vielzahl von Situationen sowie riesige Dungeons mit komplexen und dreidimensionalen Designs nahtlos miteinander verbunden sind“. Bei der Erkundung sollen „unbekannte und überwältigende Bedrohungen“ auf euch warten, die euch „ein hohes Maß an Erfolgserlebnissen“ bescheren.

From Software setzte sich bei den Arbeiten an „Elden Ring“ das Ziel, eine Welt zu erschaffen, die die Spieler zur Erkundung motiviert und sie gleichzeitig immer wieder mit Überraschungen konfrontiert. Mehr zum Spiel erfahrt ihr in unserer „Elden Ring“-Übersicht. Nachfolgend die anfangs erwähnten Videos:

