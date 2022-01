PS5: Trophäen-Bug befeuert die Gerüchte um eine Erweiterung der Abwärtskompatibilität

In den vergangenen Wochen hielt sich recht hartnäckig das Gerücht, dass Sony Interactive Entertainment die Abwärtskompatibilität auf der PlayStation 5 auf kurz oder lang ausbauen könnte.

Zunächst wurde über einen neuen Abo-Dienst aus dem Hause Sony Interactive Entertainment berichtet, der zur Zeit unter dem Arbeitstitel „Project Spartacus“ entsteht. Zu den gebotenen Inhalten sollte unter anderem eine Abwärtskompatibilität zu älteren PlayStation-Konsolen gehören. Und dann wäre da ja auch noch ein Patent von Mark Cerny, das kürzlich entdeckt wurde und eine Möglichkeit beschrieb, alte PlayStation-Klassiker auf der PS5 lauffähig zu machen.

PS4-Trophäen wurden zwischenzeitlich als PlayStation 3-Titel angezeigt

Während die Verantwortlichen von Sony Interactive Entertainment zu den aktuellen Gerüchten weiter schweigen, sorgte ein Bug mit den Trophäen in den vergangenen Stunden für weitere Spekulationen.

So sorgte ein Fehler im PlayStation Network in dieser Woche kurzzeitig dafür, dass nur noch die Trophäen der PlayStation 5-Titel wie vorgesehen angezeigt wurden. Bei den PlayStation 4-Spielen hingegen wurde der Fortschritt der Spieler und Spielerinnen aufgrund des Bugs zwischenzeitlich mit 0 Prozent abgegeben. Zudem wurden ihre Spiele im Zuge des Fehlers in Form von PlayStation 3-Einträgen angezeigt, in denen PS3-Logos statt der vorgesehen PS4-Logos zu sehen waren.

Ein Fehler, der sowohl auf den PlayStation-Konsolen an sich als auch in der Mobile-App auftrat. Schnell wurde auf den sozialen Kanälen und in den internationalen Gaming-Foren natürlich spekuliert, dass der mittlerweile wieder behobene Fehler ein Teil eines bevorstehenden Abwärtskompatibilitäts-Updates für die PS5 sein könnte.

Da eine offizielle Stellungnahme zu den Gerüchten um die Abwärtskompatibilität weiter aussteht, ist unklar, wann im Fall der Fälle mit einer entsprechenden Ankündigung zu rechnen ist. Spekuliert wird, dass es im Rahmen der möglichen „State of Play“-Ausgabe im kommenden Monat so weit sein könnte. Warten wir es ab.

PS4 trophies aren’t working and for many people they’re showing up as PS3 games 🤔🤔🤔 #PlayStation pic.twitter.com/wUhjmsccgQ — Hunter 🎮 (@NextGenPlayer) January 25, 2022

