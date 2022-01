Dynasty Warriors 9 Empires: Demo-Version auf allen Konsolen verfügbar

Im Dezember kündigte Koei Tecmo eine Demo-Version von "Dynasty Warriors 9 Empires" an. Heute ist es endlich so weit.

Ab sofort können sich Interessierte eine Demo-Version von „Dynasty Warriors 9 Empires“ herunterladen. Zu den bedienten Plattformen gehören die PS4, PS5, Xbox Series X/S, Xbox One und die Nintendo Switch.

Nehmt die gegnerische Burg ein

In der Demo können die Spieler unter anderem die brandneuen Burgbelagerungen erleben. Dabei müsst ihr euch fragen, wie ihr eine Burg am besten einnehmen könnt. Neben dem Verteidigungs- und dem Invasionsmodus ist auch der Bearbeitungsmodus verfügbar. Hier könnt ihr eure eigenen Offiziere erstellen, mit denen ihr in die Schlacht zieht. Übrigens lassen sich diese später auf die Hauptversion übertragen, wenn ihr die Vollversion auf der gleichen Plattform kauft.

Im Mittelpunkt stehen Belagerungsschlachten, die im alten China stattfinden. Um den Stützpunkt des Gegners einzunehmen und den Kommandanten zu besigen, müsst ihr euch eine passende Strategie überlegen. Zusätzlich an Bord ist ein Politiksystem, das sich durch Interaktionen der Offiziere auszeichnet. Dadurch werden die Grundlagen einer Streitmacht bestimmt und das eigene Land gestärkt.

Falls ihr Hilfe zum Spiel benötigt: Auf dem offiziellen PlayStation Blog wurde vorhin ein Artikel von Koei Tecmo veröffentlicht, der nützliche Tipps und Tricks enthält.

„Dynasty Warriors 9 Empire“ wird am 15. Februar für alle oben genannten Plattformen, Google Stadia und PC veröffentlicht. Während für die PS4 eine Disk-Version angeboten wird, müssen PS5-Spieler darauf verzichten.

