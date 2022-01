GRID Legends: Gameplay-Video zeigt den Elimination Mode

Mit „Grid Legends“ haben die Rennspielexperten von Codemasters ein weiteres heißes Eisen im Feuer. Der Titel soll Ende Februar 2022 für Konsolen und PC den Handel erreichen. Ein neues Video von VG247 zeigt im Vorfeld, was die Spieler hinsichtlich des Gameplays erwarten können.

Nach dem Start des unten eingebetteten Videos, das eine Länge von rund 20 Minuten zu bieten hat, könnt ihr einerseits Cutscenes in Augenschein nehmen, aber auch in Erfahrung bringen, was der Elimination Mode zu bieten hat. Es wird darauf hingewiesen, dass die Arbeiten an „GRID Legends“ noch nicht abgeschlossen sind, sodass sich bis zur Veröffentlichung des Rennspiels an der einen oder anderen Stelle etwas ändern könnte.

Veröffentlicht wird „Grid Legends“ am 25. Februar 2022 für PS5, PS4, PC, Xbox One und Xbox Series X/S. Zu den wiederkehrenden Features gehört das Nemesis-System, das schon in „Grid“ aus dem Jahr 2019 einen Auftritt hatte. Es lässt euch Rivalitäten sowohl mit KI-gesteuerten Charakteren als auch mit anderen Spielern eingehen.

Wie seit Dezember bekannt ist, möchten die Entwickler von Codemasters undauf Mikrotransaktionen verzichten. Dennoch könnt ihr nach dem Launch von „Grid Legends“ Download-Inhalte erwarten.

So verspricht Codemasters für die Zeit nach der Veröffentlichung vier Season-Pakete. Falls ihr euch diese nicht entgehen lassen möchtet, könnt ihr direkt zum Season-Pass greifen, der ebenfalls ein Bestandteil der Deluxe-Edition von „GRID Legends“ ist.

Auch Vorbestellungen werden weiterhin angenommen. So erhalten frühe Käufer als Preorder-Bonus das „Legends Seneca & Ravenwest Double Pack“. Es ist am Tag der Veröffentlichung erhältlich und schaltet vier zusätzliche Autos für Karriere-Events frei: Aston Martin Vantage GT4, Porsche 962C, Ginetta G55 GT4 und Koenigsegg Jesko.

Ebenfalls umfasst das Paket exklusive, auf Ravenwest ausgerichtete Karriere-Events sowie Seneca- und Ravenwest-Teamsymbole, -Lackierungen und -Banner. Mehr zu „Grid Legends“ ist in unserer Themen-Übersicht zum Spiel aufgelistet.

