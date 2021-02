Electronic Arts: Übernahme von Codemasters wurde erfolgreich abgeschlossen

Über Twitter verkündete EA, dass Codemasters ab sofort Teil des Unternehmens ist. Die im Vorhinein schon bekannte Übernahme konnte erfolgreich abgewickelt werden. In der Zukunft könnt ihr euch auf innovative Rennspiele freuen, die ein deutlich größeres Publikum ansprechen sollen.

Codemasters gehört nun offiziell zu Electronic Arts.

Bereits mehrfach berichteten wir über EA’s geplante Übernahme des britischen Videospielentwicklers Codemasters. Jetzt verkündete Electronic Arts offiziell, dass der Entwickler von verschiedensten Rennspielen erfolgreich übernommen werden konnte.

Der Beginn einer neuen Ära

Folgendes Statement gab Andrew Wilson, der CEO von Electronic Arts, zum abgeschlossenen Deal ab: „“Dies ist der Start einer aufregenden neuen Ära für Rennspiele und weitere Inhalte, weil wir die talentierten Entwicklerteams von EA und Codemasters zusammenführen.“

Laut Wilson wächst die Community rund um den Motorsport stetig. Die verschiedenen Rennspiel-Reihen sorgen dafür, neuartige Erfahrungen zu kreieren und mehr Gamer für dieses Genre zu begeistern. Seine Teams bezeichnet er als „globales Kraftpaket im Rennsport-Entertainment“. Euch erwarten zukünftig auf allen verfügbaren Plattformen neue Titel.

Auch der Geschäftsführer von Codemasters äußerte sich zur Übernahme: „Heute ist ein Meilenstein in der Geschichte von Codemasters und ein aufregender Tag für unsere Mitarbeiter und Spieler.“

Durch die Zusammenarbeit mit Electronic Arts sollen die Entwickler die bestehenden Spielereihen „zu neuen Höhen führen“ und dank der Community des amerikanischen Publishers eine breit gefächerte Zielgruppe ansprechen. Das Rennspiel-Genre soll neu erfunden werden, um noch aufregendere Spielerfahrungen ins Leben zu rufen.

Dieses Vorhaben kostet den weltweit tätigen Spielepublisher satte 1,2 Milliarden Dollar. In Zukunft möchte EA nämlich pro Jahr ein neues Rennspiel auf den Markt bringen, was dank der jetzt abgeschlossenen Übernahme kein Problem mehr darstellen dürfte. Codemasters besitzt nämlich langjährige Erfahrung in der Entwicklung von hochwertigen Rennspielen. Unter anderem zählen die Rallye-Reihe „Dirt“ oder das Rennsporterlebnis „Grid“.

Take-Two Interactive bemühte sich ebenfalls um den Erwerb des Studios, konnte sich gegen EA jedoch nicht durchsetzen. Weil dieser Plan gescheitert ist, zeigte sich der CEO Zelnick Strauss im letzten Geschäftsbericht enttäuscht. Trotzdem möchte die amerikanische Muttergesellschaft auch in Zukunft nichts überstürzen und an potenzielle Übernahmen bedacht rangehen.

