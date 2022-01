PS4 & PS5: Diese Spiele kommen neu auf den Markt

In der nächsten Woche finden insgesamt vier neue Games ihren Weg auf PS4 und PS5. Auf welche Titel sich PlayStation-Spieler freuen dürfen, erfahrt ihr in unserer kleinen Übersicht.

Kommende Woche dürft ihr euch natürlich wieder auf einige neue Spiele für PlayStation 4 und PlayStation 5 freuen. Gab es zuletzt noch elf Neuveröffentlichungen, geht diese Zahl nun wieder deutlich zurück. Auf welche vier Spiele ihr euch in den nächsten Tagen freuen dürft, das wollen wir uns nachfolgend gemeinsam mit euch ansehen.

Life is Strange Remastered Collection (PS4, PS5)

Release: 1. Februar 2022

Mit der „Life is Strange Remastered Collection“ spendiert Square Enix den ersten beiden Ablegern seiner gefeierten Adventure-Reihe eine technisch dezent überarbeitete Neuauflage. Hierzu zählen verbesserte Umgebungsgrafiken und Charaktermodelle, aufgehübschte Gesichtsanimationen, Engine-Updates inklusive schickerer Beleuchtung sowie auf spielerischer Ebene verfeinerte Gameplay-Rätsel.

Hinsichtlich der Story bleibt derweil alles beim Alten: In „Life is Strange“ schlüpfen wir in die Rolle der jungen Max, die den Untergang ihrer Heimatstadt voraussieht. Mithilfe ihrer Zeitreise-Kräfte könnte sie die Zerstörung jedoch noch aufhalten – vorausgesetzt, ihr wollt das auch. Wie das Ende des Spiels aussieht, hängt von den Entscheidungen ab, die ihr im Verlauf des Abenteuers trefft. „Before the Storm“ setzt zeitlich vor dem ersten Teil an und rückt Max‘ beste Freundin Chloe in en Mittelpunkt, die eine ganz besondere Bekanntschaft macht.

The Sealed Ampoule (PS4)

Release: 2. Februar 2022

Das einzigartigste Spielkonzept könnte euch derweil in „The Sealed Ampoule“ erwarten. Hierbei handelt es sich um ein Rouge-like, das die Erkundung von Dungeons mit einer Landwirtschaftskomponente verbindet. In der Praxis bedeutet das, dass ihr die nicht nur eure Spielfigur, sondern auch euer Areal aufleveln müsst. Je weiter ihr euch in die Dungeons vorwagt, desto mehr Fläche könnt ihr für eure landwirtschaftliche Nutzung freischalten.

Darüber hinaus erzählt der Titel ebenfalls eine Geschichte, die euch an den Controller fesseln soll. Im Fokus steht die Alchemistin Irene, die kürzlich ihre geliebte Mutter verloren hat. Um sich von ihrem Schmerz abzulenken, stürzt sie sich in eine neue Aufgabe: Einen alten Dungeon, den sie gekauft hat. Im Inneren dieses Bereichs begegnet sie allerdings nicht nur gefährlichen Feinden, sondern stolpert zudem über ein großes Mysterium.

Dying Light 2 Stay Human (PS4, PS5)

Release: 4. Februar 2022

Die größte Neuveröffentlichung der kommenden Woche dürfte indes zweifelsohne „Dying Light 2 Stay Human“ sein. Seit der Ankündigung vor einigen Jahren wurde der Release des Spiels bereits mehrfach verschoben. Im Horror-Actionspiel schlüpft ihr in die virtuelle Haut von Aiden, der selbst mit dem gefährlichen Virus infiziert ist, das die Welt in den Abgrund gestürzt und einen Großteil der Menschheit dahingerafft hat.

In „der Stadt“ könntet ihr das Schicksal der Welt allerdings in eine bessere Richtung lenken – vorausgesetzt, das ist es, was ihr möchtet. Mit den Entscheidungen, die ihr im Laufe eurer Reise trefft, bestimmt ihr die Mächteverhältnisse des Schauplatzes und den Verlauf der Geschichte. Für Wiederspielwert dürfte somit gesorgt sein. Der Titel erscheint in Deutschland übrigens nur in einer digitalen und zensierten Version. In dieser wurde die Gewaltdarstellung gegen menschliche Gegner reduziert und ihr könnt keine unbeteiligten NPCs töten.

Maglam Lord (PS4)

Release: 4. Februar 2022

In Japan erschien das Action-Rollenspiel „Maglam Lord“ bereits letztes Jahr. Nun schafft der Titel den Sprung zu uns in den Westen und wird unter anderem für die PlayStation 4 veröffentlicht. Die Story des Games dreht sich um einen gewaltigen Krieg zwischen Dämonen und Göttern, die um die Vorherrschaft streiten. Als ein mächtiger Dämonen-Lord namens Killizerk erscheint, verbünden sich beide Seiten jedoch, um diesen neuen Feind niederzuringen. Als geschwächter Killizerk schließt ihr Bündnisse, um wieder zu alter Stärke zu finden.

In schnellen wie intensiven 2D-Kämpfen stellt ihr euch euren Feinden in den Weg. Die Entwickler versprechen dabei ein komplexes Kampfsystem, das euch verschiedene Optionen mit an die Hand geben soll. Zudem dürft ihr ebenso hunderte unterschiedliche Waffen herstellen, diese verbessern und ganz an euren Spielstil anpassen. Des Weiteren sollen ebenfalls die Beziehungen zu den verschiedenen Charakteren, denen ihr begegnet, eine große Rolle spielen.

Werdet ihr euch eines der neuen Spiele holen?

