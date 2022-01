State of Play: Sony kündigt Ausgabe mit GT7 an – Termin und Uhrzeit

State of Play:

Die nächste Ausgabe von State of Play steht bevor. Diesmal möchte sich Sony voll und ganz auf das kommende Rennspiel "Gran Turismo 7" für PS4 und PS5 konzentrieren.

Sony hat am Montag eine neue Ausgabe der State of Play-Reihe angekündigt. Dabei handelt es sich um ein Format, in dessen Rahmen regelmäßig kommende und aktuelle Spiele vorgestellt werden.

Das bevorstehende State of Play-Event ist eine Sonderausgabe, deren Umfang zumindest hinsichtlich der Spieleauswahl etwas begrenzter sein wird. So konzentriert sich Sony auf das kommende Rennspiel „Gran Turismo 7“, das in wenigen Wochen für PS4 und PS5 erscheinen wird.

State of Play – Uhrzeit und Termin

Auch die wichtigsten Eckdaten wurden genannt. So wird die State od Play-Ausgabe rund um „Gran Turismo 7“ am 2. Februar 2022 ausgestrahlt. Der Start erfolgt um 23 Uhr MEZ. Verfolgt werden kann der Stream einmal mehr über Twitch und Youtube.

Wie anfangs erwähnt konzentriert sich die neue State of Play-Show auf das Rennspiel „Gran Turismo 7“, was aber nicht bedeutet, dass die Übertragung nach nur wenigen Minuten wieder beendet wird. Stattdessen soll die Show ganze 30 Minuten andauern und euch mit PS5-Videomaterial und Gameplay-Details zum Rennspiel aus dem Hause Polyphony Digital versorgen.

Und wer weiß, vielleicht wird auch über eine VR-Version von „Gran Turismo 7“ gesprochen, die sich viele Spieler hinsichtlich der baldigen Veröffentlichung von PlayStation VR2 wünschen. Das Headset wurde im Zuge der CES 2022 mit allerhand Informationen vorgestellt. Nachfolgend nochmals die wichtigsten Daten zur neuen State of Play:

State of Play-Event zu GT7:

Datum: 2. Februar 2022

Uhrzeit: Ab 23 Uhr MEZ

Dauer: Etwa 30 Minuten

Stream: Twitch und Youtube

Wie gewohnt werdet ihr die wichtigsten Informationen der Show zeitnah in unserem News-Stream finden.

Hinweis an Streamer

Auch beim Streaming-Event zu „GT7“ werden voraussichtlich einige Streamer und Content-Creator bestrebt sein, den Traffic auf ihre eigenen Kanäle zu leiten, indem sie den offiziellen Stream anzapfen. Sony rät davon allerdings ab.

Laut der Angabe des Unternehmens kann die Übertragung urheberrechtlich geschützte Inhalte (z. B. lizenzierte Musik) beinhalten, für die PlayStation keine Rechte hält. Daher könnten die Lizenzvereinbarungen mit Co-Streams oder VOD-Archiven der Übertragung im Konflikt stehen. Bei der Veröffentlichung von Zusammenfassungen solltet ihr laut PS5-Hersteller darauf achten, dass die lizenzierte Musik nicht zu hören ist.

Sollte nichts dazwischenkommen, wird „Gran Turismo 7“ ab dem 4. März 2022 für PS5 und PS4 auf dem hiesigen Markt verweilen. Der größte Spielspaß dürfte mit einem passenden Lenkrad aufkommen, von denen in den vergangenen Monaten einige Modelle vorgestellt wurden – darunter das bis zu knapp unter 1.000 Euro teure Fanatec Gran Turismo DD PRO, das in Hinblick auf „Gran Turismo 7“ entworfen wurde.

Ebenfalls erwähnenswert sind das Thrustmaster T248 für rund 300 Euro und das Thrustmaster T-GT II für etwa 750 Euro. Ebenfalls recht neu ist das Logitech G923. Hier sind es knapp unter 400 Euro.

