Far Cry 6: Joseph Kollaps-DLC hat einen Release-Termin

Mit "Joseph: Kollaps" wird in Kürze der dritte Season-Pass-DLC von "Far Cry 6" veröffentlicht. Ubisoft gab heute bekannt, wann die Bereitstellung erfolgen wird.

Auch Joseph kommt in "Far Cry 6" zum Einsatz.

Ubisoft hat in den Abendstunden mitgeteilt, dass der dritte und finale DLC von „Far Cry 6“ am 8. Februar 2022 veröffentlicht wird. Es handelt sich um die Erweiterung „Joseph: Kollaps“, die für PS5, PS4, PC, Xbox One und Xbox Series X/S zur Verfügung gestellt wird. Season-Pass-Besitzer müssen den Download-Zusatz nicht separat erwerben.

Der DLC kann im Koop gesielt werden, wobei der Buddy Pass den Besitzern des DLCs die Möglichkeit bietet, einen weiteren „Far Cry 6“-Spieler (auf der gleichen Plattform) einzuladen.

Als Spieler werdet ihr in „Joseph: Kollaps“ in die Rolle von Joseph Seed versetzt. Es ist der Bösewicht aus „Far Cry 5“. In einer verdrehten Version von Hope County könnt ihr mit ihm ein neues Abenteuer erleben, das laut Ubisoft durch das Roguelite-Genre inspiriert wurde.

„Mit einer Mischung aus intensiver Action und Storytelling bietet Joseph: Kollaps den Spielern die einzigartige Möglichkeit, sich in Josephs gequälte Seele hineinzuversetzen und gegen seine ehemaligen Sektenanhängenden anzutreten, nachdem sein Glaube zusammengebrochen ist. Schließlich muss Joseph sich seinen Familienmitgliedern stellen, während er darum kämpft, seine inneren Dämonen zu besiegen“, so Ubisoft.

Rambo-Crossover freigeschaltet

Im Ubisoft-Shooter wurde kürzlich eine neue Mission gestartet, die euch einen Hauch des Filmklassikers „Rambo“ erleben lässt. In „Bis zum letzten Tropfen“ könnt ihr auf einen „Rambo-Superfan“ treffen und ihm bei einem Rachefeldzug gegen das Yara-Militär helfen. Dabei sollen „Stealth und krachende Action mit Anspielungen auf klassische Rambo-Momente“ verbunden werden. Weitere Details dazu erfahrt ihr in dieser Meldung.

Falls ihr „Far Cry 6“ noch nicht besitzt: Momentan gibt es in den verschiedenen Stores bis zu 40 Prozent Rabatt auf alle „Far Cry 6“-Editionen. Zusätzlich können Spieler von „Far Cry 6“ einen 25 Prozent-Rabatt auf den Season Pass in Anspruch nehmen.

