The King of Fighters XV: Größer als gedacht – Installationsgröße auf der PS5 bekannt

In wenigen Tagen wird "The King of Fighters XV" unter anderem für die PlayStation 5 veröffentlicht. Dank den Datenbanken des PlayStation Networks wissen wir schon jetzt, wie viel freien Speicherplatz wir für den neuesten Ableger der langlebigen Fighting-Titel-Reihe reservieren sollten.

"The King of Fighters XV" erscheint im Februar 2022.

Nach einer Verschiebung, die der Qualität des Fighting-Titels zugute kommen sollte, wird „The King of Fighters XV“ in diesem Monat für die Konsolen und den PC veröffentlicht.

Dank der Datenbanken des PlayStation Networks beziehungsweise des PlayStation Stores wissen wir schon jetzt, wie viel freien Speicherplatz „The King of Fighters XV“ auf der PlayStation 5 belegen wird. Demnach fällt der Fighting-Titel größer aus als gedacht und benötigt auf der PS5 68,048 Gigabyte an freiem Speicher. Wie gehabt haben wir es hier lediglich mit dem Hauptspiel zu tun. Mögliche Updates kämen im Fall der Fälle noch hinzu.

Entwickler planen langfristige DLC-Unterstützung

„The King of Fighters XV“ wird hierzulande ab dem 17. Februar 2022 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One sowie die Xbox Series X/S erhältlich sein. Neben den klassischen Modi wie Arcade, einem Story-Mode oder einem Online-Multiplayer warten zum Release nicht weniger als 40 unterschiedliche Charaktere. Weitere Recken werden nach dem Launch in Form von Download-Content folgen.

Wie in dieser Woche bekannt gegeben wurde, wird „Team Garou“ im März den Anfang machen. Hier warten mit Rock Howard, Gato und B. Jenet („Garou: Mark of the Wolves“) insgesamt drei neue Charaktere. Ebenfalls drei neue Streiter bringt „Team South Town“ im Mai mit sich: Geese Howard, Billy Kane und Ryuji Yamazaki.

Zwei weitere DLC-Teams, zu denen bisher keine konkreten Details genannt wurden, erscheinen im Verlauf des Jahres 2022.

