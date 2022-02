Hogwarts Legacy: Offizielles Artbook befeuert die Gerüchte um den Releasetermin

Viel wurde in den vergangenen Wochen über den möglichen Releasezeitraum des von Avalanche Software entwickelten Fantasy-Abenteuers „Hogwarts Legacy“ gesprochen.

Nachdem Warner Bros. Interactive vor ein paar Tagen die Gerüchte um eine mögliche Verschiebung auf 2023 dementierte und darauf hinwies, dass „Hogwarts Legacy“ wie geplant 2022 veröffentlicht wird, brachte der als verlässliche Quelle geltende Insider „AccountNGT“ einen möglichen Releasemonat ins Gespräch. Wie der Insider erfahren haben möchte, soll „Hogwarts Legacy“ im September 2022 erscheinen. Untermauert werden die Angaben von „AccountNGT“ in diesen Tagen durch die Ankündigung eines offiziellen Artbooks.

Eine offizielle Ankündigung steht noch aus

Das besagte Artbook wird unter dem Namen „The Art and Making of Hogwarts Legacy“ ins Rennen geschickt und von Jody Revenson, dem Autoren hinter „Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore Movie Magic“ oder „Harry Potter Paper Craft“, verfasst. Erscheinen wird das Artbook am 6. September 2022, was darauf hindeuten dürfte, dass auch „Hogwarts Legacy“ zeitnah veröffentlicht wird. Zumal es sich beim 1. September bekanntermaßen um den Termin handelt, an dem in den Büchern ein neues Schuljahr in Hogwarts beginnt.

Somit scheinen sich die Hinweise zu verdichten, dass „Hogwarts Legacy“ in der Tat im September für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One sowie die Xbox Series X/S veröffentlicht wird. Eine offizielle Bestätigung seitens Avalanche Software beziehungsweise Warner Bros. Interactive steht jedoch weiterhin aus.

„Hogwarts Legacy“ versteht sich spielerisch als ein Open-World-Abenteuer, das euch laut Entwicklerangaben die Möglichkeit bieten wird, einen eigenen Zauberer beziehungsweise eine eigene Zauberin zu erschaffen und die Welt von Hogwarts aus einem ganz neuen Blickwinkel zu erleben. Ob ihr eure Kräfte für das Gute einsetzt oder eure eigenen durchtriebenen Pläne verfolgt, bleibt in „Hogwarts Legacy“ euch überlassen.

