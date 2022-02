Apex Legends: Alterseinstufungen deuten auf baldigen PS5-Release hin

Allem Anschein nach wird "Apex Legends" in den kommenden Wochen den Weg auf die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S finden. So wurde die native Version für die aktuelle Konsolen-Generation kürzlich sowohl in Taiwan als auch in Europa und den USA mit einer Alterseinstufung versehen.

Bereits pünktlich zum Launch der PlayStation 5 beziehungsweise der Xbox Series X/S im November des Jahres 2019 kündigten die Entwickler von Respawn Entertainment eine native Umsetzung ihres Battle-Royal-Shooters „Apex Legends“ an.

Nachdem es um die nativen PlayStation 5- und Xbox Series X/S-Versionen von „Apex Legends“ in den vergangenen Monaten recht still wurde, kündigte Respawn Entertainment in der vergangenen Woche an, dass weitere Neuigkeiten zu den Portierungen „in Kürze“ folgen werden. Schnell wurde natürlich spekuliert, dass sich das US-Studio hier auf den Releasetermin der Umsetzungen beziehen könnte. Untermauert werden die Gerüchte von aktuellen Alterseinstufungen.

Erfolgt der PS5-Release in Kürze?

So wurden die PlayStation 5- und Xbox Series X/S-Versionen von „Apex Legends“ in den letzten Tagen sowohl in Taiwan als auch in Europa und den USA mit entsprechenden Einstufungen versehen. Dies könnt darauf hindeuten, dass die Veröffentlichungen für die aktuellen Konsolen unmittelbar bevorsteht. Warten wir eine offizielle Ankündigung durch Respawn Entertainment ab.

Da am heutigen Dienstag, den 8. Februar 2022 die zwölfte Season von „Apex Legends“ an den Start gebracht wird, wird davon ausgegangen, dass es Respawn Entertainment in den kommenden Tagen erst einmal darum gehen wird, eine Überlastung der Server zu vermeiden. Daher wird mit dem Release der neuen Version Ende Februar gerechnet.

Offiziell bestätigt wurde das Ganze bisher aber nicht.

