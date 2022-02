Nintendo Direct: Neuer Stream angekündigt – Datum, Uhrzeit und Details

Nintendo hat bestätigt, dass es am Mittwoch eine neue Nintendo-Direct-Show geben wird. Die Übertragung soll 40 Minuten lang dauern und vorrangig Spiele in den Fokus rücken, die in der ersten Jahreshälfte 2022 auf den Markt kommen werden.

Nintendo hat den nächsten Nintendo Direct-Livestream angekündigt. Er soll am Mittwoch ausgestrahlt werden. Im Zuge der Show könnt ihr Neuigkeiten von Erst- und Drittanbietern erwarten.

Der Switch-Hersteller gab die Neuigkeiten über die bevorstehende Direct am Nachmittag in sozialen Medien und in einer Pressemeldung bekannt und kündigte an, dass die Show am 9. Februar 2022 ab 23 Uhr ausgestrahlt wird.

Während der etwa 40 Minuten langen Show werden die Zuschauer hauptsächlich Spiele sehen, die in der ersten Hälfte des Jahres 2022 erscheinen werden.

Nintendo Directs kommen wohl wieder regelmäßiger

Die vorherige Nintendo Direct ist schon eine Weile her und wurde am 23. September 2021 ausgestrahlt. Damals ging es um die Erweiterung „Monster Hunter Rise Sunbreak“ und „Disco Elysium“, die für die Switch vorgestellt wurden. Im Zuge der COVID-19-Pandemie war es in Bezug auf Direct-Shows insgesamt recht ruhig.

Schon im vergangenen Jahr bekräftigte Shuntaro Furukawa, der Präsident des Unternehmens, allerdings Nintendos Interesse am Direct-Modell und erklärte den Investoren, dass die live gestreamten Präsentationen nach wie vor ein effektives Kommunikationsmittel seien.

Der heute angekündigte Showcase ist in diesem Jahr die erste große Marketing-Maßnahme von Nintendo. Es ist also naheliegend, dass wir mehr über die Spiele erfahren werden, die das Unternehmen im Laufe des Jahres auf den Markt bringen möchte.

Nintendo wird die neueste Direct-Show wahrscheinlich nutzen, um „Advance Wars 1+2 Re-Boot Camp“ sowie das kommende Abenteuerspiel „Kirby and the Forgotten Land“ vorzustellen. Berichten zufolge könnte das Unternehmen auch eine Fortsetzung des Launch-Spiels „1-2-Switch“ ankündigen. „Splatoon 3“ und die Fortsetzung von „Zelda: Breath of the Wild“ sollen ebenfalls noch in diesem Jahr auf den Markt kommen.

Das könnte euch ebenfalls interessieren:

Für Switch-Spieler außerdem interessant: Für diese Woche hat der Plattforminhaber einen großen Sale mit Switch-Spielen angekündigt, bei dem mehr als 1.000 Titel im Preis gesenkt werden. Ebenfalls kann Nintendo mit der Switch einen neuen Meilenstein feiern. Denn deren Verkaufszahlen haben nun die der Wii und PlayStation 1 überholt.

Weitere Meldungen zu Nintendo.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren