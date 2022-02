PS4 & PS5: Diese Spiele kommen neu auf den Markt

In den nächsten Tagen werden insgesamt sechs neue Games für PlayStation 4 und PlayStation 5 veröffentlicht. Auf welche Titel sich PlayStation-Spieler genau freuen dürfen, erfahrt ihr in unserer kleinen Übersicht.

Auch in der kommenden Woche dürft ihr euch natürlich auf diverse neue Spiele für PS4 und PS5 freuen. Zuletzt waren es noch satte elf neue Games, in den nächsten Tagen sinkt diese Zahl auf sechs. Auf welche Titel ihr euch genau freuen dürft, das wollen wir uns nachfolgend gemeinsam mit euch etwas näher ansehen.

Heart of the Woods (PS4, PS5)

Release: 14. Februar 2022

Den Anfang in der kommenden Woche macht die kleine Visual Novel „Heart of the Woods“. Diese erzählt eine Yuri-Geschichte, was bei uns im Westen oft auch als Girls Love bezeichnet wird. Doch uns erwartet hier keine einfache Liebesgeschichte, sondern eine mit einem übernatürlichen Touch, denn die Hauptfiguren Abigail, Maddie, Morgan und Tara müssen auch paranormale Untersuchungen unternehmen und uralte Geheimnisse aufdecken.

Die Story wird mit schicken Charaktermodellen und CG-Kunst erzählt, wobei die Figuren auf Englisch vertont wurden. Darüber hinaus dürft ihr euch auf verschiedene Enden für die Handlung freuen, was natürlich den Wiederspielwert ordentlich erhöht. Zudem soll es diverse Anpassungsmöglichkeiten geben, um das Erlebnis zugänglicher zu gestalten.

Infernax (PS4)

Release: 14. Februar 2022

Im Action-Rollenspiel „Infernax“ schlüpft ihr derweil in die virtuelle Haut eines Ritters, der in seine Heimat zurückkehrt. Dort muss er allerdings feststellen, dass diese inzwischen von finsteren Mächten heimgesucht wird. Seine Aufgabe ist selbstverständlich klar: Das Böse mit allen Mitteln aufhalten und vertreiben! Ihr durchstreift fortan die offene Welt, kämpft gegen zahlreiche Monster und sucht euren Weg durch dieses Abenteuer.

Eine große Bedeutung sollen dabei eure Entscheidungen spielen, die ihr im Laufe der Story treffen könnt. Diese wollen gut überlegt sein, denn jede davon soll Konsequenzen haben und neue Nebenmissionen eröffnen. Zudem beeinflussen sie ebenfalls, welches Ende ihr erleben werdet.

Dynasty Warriors 9 Empires (PS4, PS5)

Release: 15. Februar 2022

Reichlich Musou-Action erwartet euch in „Dynasty Warriors 9 Empires“, dem neuesten Ableger der altehrwürdigen Spielereihe. Der Titel versetzt euch ins alte China, wo ihr euch gegen eine wahre Übermacht behaupten müsst. Die Kämpfe der vorherigen Teile sind dabei den neuen Burgbelagerungen gewichen. Das bedeutet, dass ihr euch nun in der Nähe verschiedener Burgen beweisen und dabei auch taktisch klug vorgehen müsst.

Eine besonders große Rolle spielt das Politiksystem. Eure politischen Entscheidungen und Interaktionen haben Auswirkungen auf eure eigene Streitmacht, was den Schlachten eine weitere taktische Komponente hinzufügt. Falls ihr das Spiel austesten wollt, könnt ihr übrigens eine Demo im PlayStation Store herunterladen.

The King of Fighters XV (PS4, PS5)

Release: 17. Februar 2022

Auch eine weitere traditionsreiche Videospielreihe meldet sich kommende Woche mit einem neuen Teil zurück: „The King of Fighters XV“. Darin könnt ihr mit insgesamt 39 verschiedenen Charakteren in den 2D-Ring steigen. Hierzu zählen natürlich einige altbekannte Charaktere sowie einige „KoF“-Neulinge. Doch egal ob alter Hase oder Frischling, im Story-Modus treffen sie aufeinander, in dem die Reihe in ihrem großen Höhepunkt gipfelt.

Die Entwickler versprechen übrigens nicht weniger als das bisher beste Kampfsystem der langjährigen Prügelspiel-Reihe, das die klassischen 3-gegen-3-Kämpfe der Serie mit einer nie dagewesenen Geschwindigkeit darstellt und einem komplett neuen System kombiniert. Zudem wartet ebenfalls ein umfangreicher Online-Modus auf euch.

Voice of Cards: The Forsaken Maiden (PS4)

Release: 17. Februar 2022

Mit „Voice of Cards: The Forsaken Maiden“ erscheint das jüngste Werk von Gaming-Legende Yoko Taro („NieR“) im Handel. Die Handlung des Kampfkartenspiels ereignet sich auf einer abgeschiedenen Inselkette, die nun von der Vernichtung bedroht wird.

Um die Zerstörung doch noch abzuwenden, segelt unser junger Protagonist gemeinsam mit einem Mädchen namens Laty aufs Meer. Die Besonderheit bei Spielen dieser Art ist, dass die Geschichte komplett durch Karten erzählt wird

Horizon Forbidden West (PS4, PS5)

Release: 18. Februar 2022

Die zweifelsohne namhafteste Neuveröffentlichung der kommenden Woche ist das Action-RPG „Horizon Forbidden West“, die Fortsetzung des gefeierten Vorgängers „Horizon Zero Dawn“. Gut ein halbes Jahr ist seit dem Finale des Erstlings vergangen, doch Heldin Aloy ist keine Ruhe vergönnt, denn eine Plage breitet sich unaufhaltsam im Land aus. Antworten erhofft sie sich im Verbotenen Westen zu finden, um die Welt retten zu können.

Die verantwortlichen Entwickler von Guerrilla Games haben sich für ihr neuestes Werk auf die Fahnen geschrieben, die Schwächen des Vorgängers auszumerzen. Um das zu erreichen, wurden die Klettermöglichkeiten erweitert und unsere Heldin erhält natürlich verschiedene neue Ausrüstungsgegenstände. Im Mittelpunkt soll dabei einmal mehr die packend inszenierte Geschichte rund um Aloy stehen.

Werdet ihr euch eines der neuen Spiele holen?

