Street Fighter 6: Termin für die offizielle Enthüllung bekannt?

Dass beim japanischen Publisher Capcom an „Street Fighter 6“ gearbeitet wird, ist bereits seit einer ganzen Weile bekannt. Lediglich die offizielle Enthüllung lässt weiter auf sich warten.

Geht es nach einem alten Bekannten, dann werden sich Fans der langlebigen Fighting-Titel-Serie aber nicht mehr allzu lange gedulden müssen. Wie der als gut vernetzter Insider geltende Videospiel-Journalist Jeff Grubb in der aktuellen Ausgabe von „GrubbSnax“ berichtet, erfolgt die offizielle Ankündigung beziehungsweise Enthüllung von „Street Fighter 6“ am kommenden Montag, den 21. Februar 2022. Woher Grubb seine Informationen bezogen haben möchte, verriet er allerdings nicht.

Erschwerend kommt hinzu, dass die Verantwortlichen von Capcom die Aussagen von Grubb bisher weder kommentieren noch bestätigen wollten. Für den Wahrheitsgehalt der Angaben könnte die Tatsache sprechen, dass auf der offiziellen Website von Capcom kürzlich ein Countdown auftauchte, der auf eine mögliche Ankündigung hindeutet und am kommenden Montag abläuft. Gut denkbar, dass sich hinter dem Ganzen in der Tat die Enthüllung von „Street Fighter 6“ versteckt.

Konkrete Details zum neuen Ableger der Reihe wurden bisher nicht genannt. Als sicher gilt lediglich, dass der Fokus der Entwickler erneut auf einer möglichst ausgefeilten Kampfmechanik und der kompetitiven Mehrspieler-Komponente liegen wird. Des Weiteren erreichte uns bereits im Sommer 2020 das Gerücht, dass es zwischenzeitlich zu Problemen in der Entwicklung gekommen sein soll, die den Release von „Street Fighter 6“ verzögern.

Offiziell bestätigt wurden die entsprechenden Gerüchte allerdings nie.

