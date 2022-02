Capcom: Countdown-Webseite deutet eine bevorstehende Enthüllung an

Das japanische Spieleunternehmen Capcom bereitet scheinbar eine etwas größere Ankündigung vor. Darauf deutet eine neu veröffentlichte Countdown-Webseite hin. Der Countdown wird am kommenden Montag, den 21. Februar 2022 um 7 Uhr mitteleuropäischer Zeit enden.

Was hat Capcom geplant?

Da gibt es nur ein Problem: Es gibt keinerlei Hinweise darauf, was sich hinter der vermeintlichen Ankündigung verstecken könnte. Dementsprechend kann man nur spekulieren, was Capcom vorstellen möchte.

Das Unternehmen hatte bereits bestätigt, dass man im Laufe dieses Jahres den neuesten Teil der langlebigen „Street Fighter“-Reihe vorstellen möchte. Schließlich hatte man den Lebenszyklus von „Street Fighter V“ zum Jahresende beendet, als man mit Luke einen neuen und zugleich letzten Charakter für das Kampfspiel veröffentlichte.

Hinter der Ankündigung könnte sich jedoch auch das Remake von „Resident Evil 4“ befinden, das sich laut der Gerüchteküche bereits seit einiger Zeit in Entwicklung befinden soll. Zuletzt war bereits ans Tageslicht gekommen, dass die Entwickler auch einige Änderungen an dem Survival-Horror-Klassiker vornehmen. Möglicherweise stellt man auch endlich den geplanten DLC für „Resident Evil: Village“ vor, den man im Sommer letzten Jahres offiziell bestätigt hatte und zu dem es seither noch nichts zu sehen gab.

Weitere Meldungen zu Capcom:

Jedoch könnte auch etwas komplett anderes hinter dem Countdown stecken. Spätestens in einer Woche werden wir mehr wissen. Sollte es sich in den nächsten Tagen abzeichnen, was Capcom tatsächlich geplant hat, bringen wir euch auf den aktuellen Stand. Bis dahin könnt ihr munter in den Kommentaren spekulieren und diskutieren. Verratet uns, was ihr am liebsten als nächstes von Capcom sehen würdet!

Quelle: Gematsu

Weitere Meldungen zu Capcom.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren