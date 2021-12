Capcom: Zusammenarbeit mit Polizei soll Jugendliche vom Kiffen abhalten

In Japan steigt der Weed-Konsum unter Kindern und Jugendlichen immer weiter an. Der „Resident Evil“-Entwickler möchte dagegen vorgehen und arbeitet dafür erneut mit dem Programm der Osaka-Polizei zusammen.

Capcom hat sich hierfür Folgendes ausgedacht: Über 6000 Originalposter und mehr als 4000 Flyer über den Missbrauch von Cannabis wurden gedruckt, die jeweils eine verpackte Gesichtsmaske enthalten. Ab dem heutigen Tag werden die Infomaterialen in der Präfektur Osaka an verschiedensten Orten verteilt, zum Beispiel an Bahnhöfen oder Schulen.

„Ace Attorney“-Charaktere sollen bei der Prävention helfen

Um die jungen Leute bestmöglich anzusprechen, wurden auf den Postern beziehungsweise Flyern Charaktere aus dem neuesten Teil der „Ace Attorney“-Reihe abgebildet. Verlangt wurde das von der japanischen Polizei, weil vor allem jüngere Altersgruppen häufiger zum Joint greifen.

Dass Capcom mit der Polizei zusammenarbeitet, ist nichts Neues. Schon seit acht Jahren arbeitet der Videospielentwickler mit den Behörden zusammen, um „Aufklärungskampagnen zur Verbrechensprävention“ zu unterstützen.

Die offizielle Aussage von Capcom: „In diesem Jahr wurden wir von der Polizei der Präfektur Osaka gebeten, zum ersten Mal Charaktere aus der beliebten Ace-Attorney-Serie des Unternehmens zu verwenden, um Marihuana-Missbrauch zu verhindern, der sich auffällig auf jüngere Altersgruppen verlagert hat.“

Related Posts

Die „Ace Attorney“-Reihe ist im Land der aufgehehenden Sonne unter dem Namen Gyakuten Saban bekannt und außerordentlich beliebt. Die Entwickler bezeichneten sie schon im Jahr 2010 als eines ihrer „stärksten geistigen Güter“. Bis September dieses Jahres wurden alle Ableger zusammen 8,6 Millionen Mal auf der ganzen Welt verkauft.

Weitere Meldungen zu Capcom.