Landwirtschafts-Simulator 22: Antonio Carraro-Pack mit Termin angekündigt

Der Publisher und Entwickler GIANTS Software hat mit „Antonio Carraro“ das erste Erweiterungspack für den „Landwirtschafts-Simulator 22“ angekündigt. Mit zehn neuen Fahrzeugen des italienischen Herstellers gibt es hinsichtlich der Maschinen reichlich Nachschub. Der Schwerpunkt der DLC-Inhalte liegt auf Weintrauben und Oliven, zwei der neuen Anbauprodukte im „Landwirtschafts-Simulator 22“.

Maschinen mit extremer Manövrierfähigkeit

Die neuen Fahrzeuge sollen es euch ermöglichen, „mit extremer Manövrierfähigkeit unter besonderen Bedingungen zu arbeiten“, selbst dort, wo andere Traktoren am engen Gelände oder steilen Steigungen scheitern. Mit dabei sind der Supertigre 635, der TTR 7600 Infinity und das Flaggschiff MACH 4 R, ein umkehrbarer Quadtrack mit Knicklenkung.

„Die Traktoren von Antonio Carraro zeichnen sich durch eine äußerst kompakte Bauweise in Verbindung mit engen Wendekreisen und optimaler Sicht nach allen Seiten aus, so dass sie jeden einzelnen Rebstock und jedes Gehölz erreichen können“, heißt es in der heutigen Pressemeldung. „Besonders praktisch sind die umkehrbaren Fahrersitze, mit denen der Landwirt im Handumdrehen die Fahrtrichtung ändern kann. Mit dabei sind auch der TGF 10900 R, der TONY 10900 SR / TR / TTR sowie der TTR 4400 und der Tigrecar 3200.“

Auch der Termin wurde bereits genannt. So wird das „Antonio Carraro“-Pack am 22. März 2022 separat und als Bestandteil des Year 1 Season Pass veröffentlicht. Der „Landwirtschafts-Simulator 22“ ist für PS5, PS4, PC, Mac, Xbox One, Xbox Series X/S und Stadia erhältlich. GIANTS Software möchte auch weiterhin kostenlose Content-Updates liefern, wie zum Beispiel der Patch 1.2 im vergangenen Dezember.

